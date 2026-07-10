FIFA verkauft Stück Rasen für 3.000 Dollar

Die FIFA wird online Stücke des Rasens aus dem New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium) verkaufen, auf dem am 19. Juli das Finale der WM 2026 ausgetragen wird.

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Um das Gras dauerhaft zu konservieren, sind die kleinen Rasenstücke in Acrylharz eingefasst. Die transparenten Boxen werden mit dem WM-Logo, dem Austragungsort, dem Datum sowie dem Endergebnis graviert und enthalten zudem einen USB-Stick als Echtheitszertifikat.

Limitiert mit vier Editionen

Insgesamt gibt es vier verschiedene Editionen, die vom britischen Hersteller Keep Stub produziert werden und auf jeweils 2.026 Exemplare limitiert sind. Die Preise reichen von 450 US-Dollar (etwa 390 Euro) für die Basisvariante bis zu 3.000 US-Dollar (rund 2.585 Euro) für die teuerste "Hero Edition". Während die drei günstigeren Versionen ein 6,5 x 6,5 x 6,5 cm großes Stück Rasen enthalten, bietet die Premium-Ausgabe ein 7,6 x 7,6 x 7,6 cm großes Stück sowie zusätzliche Extras wie ein goldenes Souvenir-Ticket, einen Miniatur-Finalball und einen WM-Pokal aus Glas. Bei einem vollständigen Ausverkauf aller Editionen winken der FIFA Einnahmen von über 11,2 Millionen US-Dollar.

FIFA folgt Trend

Der Versand der Sammlerstücke erfolgt erst nach dem Endspiel und ist exklusiv auf Käufer in Europa, Großbritannien und den USA beschränkt. Pikant ist dabei, dass genau dieser Finalrasen im bisherigen Turnierverlauf von einigen Spielern als zu trocken und schwer bespielbar kritisiert wurde. Dennoch folgt die FIFA mit der Aktion einem lukrativen und wachsenden Trend auf dem Sport-Sammlermarkt, dem sich auch US-Ligen wie die NBA oder MLB mit dem Verkauf von historischen Spielflächen bereits erfolgreich angeschlossen haben.

FIFA macht aus Arbeit ein Geschäft

Nach dem WM-Finale am 19. Juli muss der Naturrasen ohnehin zwingend wieder aus dem Stadion entfernt werden, damit die NFL-Teams für ihre im Spätsommer beginnende Saison wieder auf ihren gewohnten Kunstrasen zurückkehren können.

Anstatt den teuren, temporär verlegten WM-Rasen nach dem Finale also einfach nur aufwendig zu entsorgen oder als Rollrasen anderswo weiterzuverkaufen, macht die FIFA im Rahmen des wachsenden Sammlermarktes aus einem ohnehin notwendigen Arbeitsschritt ein hochgradig lukratives Geschäft.