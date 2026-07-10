Superstar isoliert: England-Knall vor WM-Kracher

England plagen vor dem Viertelfinale Personalsorgen.

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Erling Haaland gegen Harry Kane - im Viertelfinale der Fußball-WM treffen am Samstag in Miami (23.00 Uhr MESZ/live ServusTV) Norwegen und England angeführt von ihren Stürmerstars aufeinander. Während sich die unbekümmerten Norweger als Underdog wohl fühlen und seit Wochen auf der Euphoriewelle durchs Turnier "rudern", steigen bei den Engländern die Titelerwartungen ins Unermessliche. Nach dem Mexiko-Krimi soll Norwegen die nächste Zwischenstation auf dem Weg ins Finale sein.

© GEPA pictures

Seit 60 Jahren wartet das Mutterland des Fußballs auf einen Titel. In den vergangenen acht Jahren erreichten die Engländer bei fünf Großereignissen stets das Viertelfinale, bei den Europameisterschaften 2020 und 2024 sogar zweimal das Endspiel. Mit Kapitän Kane verfügt die Truppe von Trainer Thomas Tuchel über einen der weltbesten Stürmer, zudem hat Mittelfeldakteur Jude Bellingham seine WM-Form gefunden.

Englische Personalsorgen

Allerdings hat Tuchel Personalsorgen. Neben dem Ausfall des gesperrten Verteidigers Jarell Quansah könnte auch Innenverteidiger Marc Guehi fehlen. Der Manchester-City-Profi klagt seit dem Achtelfinalsieg in Mexiko (3:2) über muskuläre Probleme im Oberschenkel. Außerdem kämpft laut BBC Mittelfeldspieler Declan Rice mit einer Magen-Darm-Erkrankung. Der Arsenal-Star musste vom TEam isoliert werden, um keine weiteren Spieler anzustecken.

Somit könnten sich ausgerechnet gegen Haaland Lücken in der englischen Defensive auftun. "Wir wissen, welche Qualität sie haben - besonders Erling. Aber wir haben bisher einige hervorragende Defensivleistungen gezeigt", meinte John Stones, der die letzten vier Saisonen Haaland als Teamkollegen bei Man City hatte.

Ein weiterer City-Spieler, Außenverteidiger Nico O'Reilly, warnte jedoch davor, sich nur auf den norwegischen Goalgetter zu konzentrieren. "Sie haben überall großartige Spieler, die für viel Gefahr sorgen können. Aber wenn wir ihn ausschalten können, wäre das ein großer Faktor." Beide Teams kennen einander gut, verdienen doch einige norwegische Teamspieler wie Haaland und Kapitän Martin Ödegaard (Arsenal) in England ihr Geld. Und sie wollen nach dem Coup gegen Brasilien (2:1) nun auch gegen ihre Wahlheimat nachlegen.

Norwegischer Zusammenhalt

Haaland forderte die Medien augenzwinkernd dazu auf, den Druck auf die "Three Lions" weiter zu erhöhen. "Ich denke, es gibt einige klare Favoriten, und England gehört dazu. Deshalb solltet ihr den englischen Jungs jeden erdenklichen Druck machen", sagte der 25-Jährige grinsend zu Reportern.

Für die "Wikinger" ist es das erste WM-Viertelfinalspiel in der Geschichte des Landes, der Zusammenhalt im Team von Trainer Stale Solbakken soll neben Haalands Knipser-Fähigkeiten als großer Trumpf stechen. "Es gibt kaum negative Energie in der Gruppe", sagte Mittelfeldspieler Morten Thorsby. "Wir sind schon lange zusammen und verstehen uns einfach sehr gut." Der Gewinner des Duells bekommt es im Halbfinale am 15. Juli in Atlanta entweder mit Weltmeister Argentinien oder der Schweiz zu tun.