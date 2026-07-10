Eigener Klub sperrt Belgien-Star für WM-Kracher

Der 22-Jährige darf gegen Spanien nicht spielen.

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Nach einem Streit mit Sporting Lissabon muss die belgische Fußball-Nationalmannschaft auch im WM-Viertelfinale gegen Spanien am Freitagabend (21.00 Uhr) auf Verteidiger Zeno Debast verzichten.

© FIFA via Getty Images

Medien zitierten aus einer Mitteilung des belgischen Fußballverbands RBFA. Demnach hält der portugiesische Erstligist den 22-Jährigen "aus medizinischer Sicht nicht für spielfähig". Bei der WM hat Debast noch keinen Einsatz absolviert.

Sportings Einschätzung weiche "von der des medizinischen Stabs der 'Red Devils' sowie der medizinischen und versicherungstechnischen Stellen der FIFA ab", hieß es in dem Verbandsstatement. Debast war wichtiger Bestandteil der belgischen Mannschaft während der WM-Qualifikation. Er verletzte sich aber vor der Endrunde am Bein und sollte im Laufe des Turniers wieder fit werden. "The Athletic" zufolge soll vor dem Viertelfinale gegen Spanien noch ein Treffen in Los Angeles zwischen Vereins- und Verbandsvertretern stattfinden, um die Situation zu beurteilen.