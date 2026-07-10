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WM-Viertelfinale bekommt auch Halbzeitshow

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Leeres Stadion mit FIFA World Cup 2026 Logo auf großer Anzeigetafel in Miami.
© APA/AFP/ROBERTO SCHMIDT
Nach dem Vorbild des Super Bowls führt die FIFA bei der diesjährigen Fußball-WM Halbzeitshows ein. Eine erste, überraschende Einlage wird es bereits an beim Viertelfinalspiel zwischen England und Norwegen im Miami Stadium geben.
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Die britische Sängerin Ellie Goulding bestätigte über die sozialen Medien, dass sie in der Halbzeit auftreten wird. Da das Spiel um 17 Uhr Ortszeit angepfiffen wird, wird ihr Auftritt voraussichtlich zwischen 17:45 und 18:15 Uhr stattfinden.

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Pausen werden für Halbzeitshows verlängert

Ein noch deutlich größeres Spektakel erwartet die Fans beim Finale in New York: Dort ist eine elfminütige Show geplant, bei der namhafte Stars wie Justin Bieber, Madonna, die K-Pop-Band BTS, Gustavo Dudamel und Shakira, die Sängerin des offiziellen WM-Songs, auf der Bühne stehen werden. Wegen der aufwendigen Bühnenaufbauten könnte die reguläre 15-minütige Halbzeitpause beim Endspiel sogar verlängert werden.

Während sich das britische Fernsehen gegen diese Auftritte voraussichtlich wehrt und die Pause wie gewohnt für sportliche Spielanalysen nutzt, wird der ORF die Halbzeitshow vermutlich übertragen.

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