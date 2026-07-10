Planänderung
WM-Viertelfinale bekommt auch Halbzeitshow
Die britische Sängerin Ellie Goulding bestätigte über die sozialen Medien, dass sie in der Halbzeit auftreten wird. Da das Spiel um 17 Uhr Ortszeit angepfiffen wird, wird ihr Auftritt voraussichtlich zwischen 17:45 und 18:15 Uhr stattfinden.
Auch interessant
Pausen werden für Halbzeitshows verlängert
Ein noch deutlich größeres Spektakel erwartet die Fans beim Finale in New York: Dort ist eine elfminütige Show geplant, bei der namhafte Stars wie Justin Bieber, Madonna, die K-Pop-Band BTS, Gustavo Dudamel und Shakira, die Sängerin des offiziellen WM-Songs, auf der Bühne stehen werden. Wegen der aufwendigen Bühnenaufbauten könnte die reguläre 15-minütige Halbzeitpause beim Endspiel sogar verlängert werden.
Während sich das britische Fernsehen gegen diese Auftritte voraussichtlich wehrt und die Pause wie gewohnt für sportliche Spielanalysen nutzt, wird der ORF die Halbzeitshow vermutlich übertragen.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden