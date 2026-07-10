Abgang fix: Team-Held Schlager verlässt Salzburg

Jetzt ist es ganz offiziell: Team-Torhüter Alexander Schlager wechselt von RB Salzburg nach Bremen.

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Alexander Schlager verlässt nach herausragenden Leistungen bei der Weltmeisterschaft Liga-Krösus Red Bull Salzburg. Der 30-jährige Goalie wird zukünftig das Tor des deutschen Traditionsvereins Werder Bremen hüten.

"Ich möchte mich für die gemeinsame Zeit von Herzen bedanken. Auch wenn die letzten drei Jahre sportlich anders verlaufen sind, als wir es uns alle erhofft haben, durfte ich mir hier bei meinem Heimatklub einen Kindheitstraum erfüllen. Auf mich wartet jetzt die deutsche Bundesliga, aber ich werde den Weg des FC Red Bull Salzburg weiter fest verfolgen und freue mich jetzt schon auf ein Wiedersehen. Ich wünsche dem Klub, der Mannschaft und dem gesamten Umfeld nur das Beste für die Zukunft", so Schlager in einem letzten Statement in Salzburg.

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Schlager ist mittlerweile der 16. ÖFB-Legionär beim norddeutschen Kult-Klub. Genaue Vertragsdetails und Ablösemodalitäten sind nicht bekannt. Medienberichten zufolge soll Schlager aber trotz laufenden Vertrags in der Mozartstadt ablösefrei wechseln dürfen.

Bremen zitiert Pizzera

Guten Humor hat auch die Social-Media-Abteilung von Werder bewiesen. Mit Anspielung auf unseren WM-Song von Paul Pizzera, wurde einfach nur die Textzeile "We have got Alex Schlager" zitiert.