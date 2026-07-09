BVB-Abschied! Barca will Ex-Bullen unbedingt

Der Transfer-Poker um Karim Adeyemi wird im Sommer 2026 richtig heiß: Der FC Barcelona hat Borussia Dortmund ein erstes offizielles Angebot für den Ex-Salzburg-Stürmer vorgelegt.

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Im Poker um den 24-jährigen Offensivspieler Karim Adeyemi gibt es eine spektakuläre Wende. Die Katalanen bieten für Adeyemi zunächst eine Summe von 20 Millionen Euro als feste Basis. Durch verschiedene erfolgsabhängige Prämien und Bonuszahlungen könnte die gesamte Ablösesumme für Adeyemi im Laufe der Zeit auf 25 bis 30 Millionen Euro ansteigen.

Erste Offerte zu niedrig

Es ist jedoch aktuell nicht davon auszugehen, dass Borussia Dortmund dieses erste Angebot aus Spanien direkt akzeptiert. Die sportlichen Verantwortlichen rund um Sport-Boss Lars Ricken und Sport-Direktor Ole Book wollen in den Verhandlungen weiter pokern. Das erklärte Ziel der Dortmunder Führung ist es, im optimalen Fall mindestens jene 30 Millionen Euro wieder einzuspielen, die der BVB im Sommer 2022 an den österreichischen Serienmeister Red Bull Salzburg überwiesen hatte. Da der Vertrag des Angreifers in Dortmund nur noch ein Jahr läuft, sieht der Verein jetzt die letzte Chance für große Nachbesserungen.

Lockruf von Hansi Flick

Ein ganz entscheidender Faktor beim Werben um den Spieler ist Barcelona-Trainer Hansi Flick. Der Coach kennt den Profi bestens aus gemeinsamen Zeiten und holte ihn im Jahr 2021 erstmals in die deutsche Nationalmannschaft, wo er ihm auch zum Debüt verhalf. Seit diesem Zeitpunkt verbindet die beiden Sportler ein ausgezeichnetes Verhältnis. Flick hat dem Angreifer in einem persönlichen Gespräch bereits zugesichert, dass er in Spanien eine tragende und wichtige Rolle im Team einnehmen soll. Dieses große Vertrauen hat den Spieler nachhaltig beeindruckt.

Abschied aus Dortmund naht

In Dortmund liegt dem Profi zwar schon seit Monaten ein unterschriftsreifer Vertrag zur Verlängerung vor, den er jedoch bis heute nicht unterzeichnet hat. Stattdessen sucht der Spieler bewusst eine neue Herausforderung im Ausland. Ob der Deal am Ende tatsächlich über die Bühne geht, entscheidet sich primär an der endgültigen Ablösesumme. Die Verhandlungen zwischen den beiden Spitzenklubs laufen intensiv weiter.