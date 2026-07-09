Salzburger Transfer-Bombe steht bevor

Red Bull Salzburg macht für die kommende Saison ernst, ein echtes Statement in Richtung erste Meistertitel seit 2023 ist gesetzt. Ein echter Goalgetter dockt in Wals-Siezenheim an.

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Nach Berichten von Sky Sport in Deutschland sind sich Bosniens WM-Fahrer Haris Tabakovic und Red Bull Salzburg einig. Auch Ilzer-Klub Hoffenheim gab bereits das Okay.

5 Millionen Euro ist der 32-Jährige den Bullen wert. Er soll das fehlende Puzzlestück für Neo-Coach Danny Röhl werden. Ein Blick auf seine Zahlen zeigt, wieso.

Haris Tabakovic netzte für Gladbach fleißig © getty

Tabakovic war überall treffsicher

Die Wiener Austria holte den Stürmer einst aus der 2. Liga von Lustenau, wo er in seiner letzten Saison 27 Tore in 23 Spielen erzielte. Auch bei den Veilchen war er treffsicher, verabschiedete sich mit 17 Liga-Toren und als Fan-Liebling umgehend zu Hertha BSC.

Wiederum 22 Treffer brachten ihm den nächsten Deal ein, diesmal zu Hoffenheim, seine bisher einzige Station, bei der er nicht aus allen Rohren feuerte. Seine Bundesliga-Eingewöhnungszeit legte er bei seiner Leihe in Gladbach aber ab und bewahrte sie mit 13 Saisontoren vor dem Abstieg.

Nun soll Tabakovic, der aufgrund einer Verletzung nur auf 15 Minuten Spielzeit bei der WM 2026 kam, Salzburg zurück an die Spitze führen.