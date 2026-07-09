Viertelfinale wird zum Vierkampf um Torjäger-Krone

Am Donnerstag startet das WM-Viertelfinale mit dem Kracher zwischen Frankreich und Marokko, zeitgleich gibt es einen packenden Vierkampf um die Torjäger-Krone.

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Die Endrunde in den USA wird mehr und mehr zur WM der Superstars. Neben den packenden Viertelfinal-Duellen gibt es zeitgleich auch einen spannenden Vierkampf, wer sich am Ende des Turniers die Torjäger-Krone aufsetzt.

Derzeit hat Lionel Messi (8), der noch nie die meisten Tore bei einer Endrunde erzielen konnte, die Nase vorne. Doch mit Super-Norweger Erling Haaland und dem besten Torschützen 2022, Kylian Mbappe, liegt gleich ein Duo mit sieben Volltreffern dicht hinter dem Argentinier.

Kane hofft auf Tor-Turbo

Ebenfalls noch im Rennen um die Torjägerkrone ist Englands Harry Kane mit sechs Toren. Das letzte Mal, dass am Ende eines Turniers mehrere Spieler gleich viel Tore am Konto hatten, war 2010.

Damals erhielt DFB-Ikone Thomas Müller den goldenen Schuh mit fünf Toren, weil er mehr Assists als Wesley Sneijder (NED), David Villa (ESP) und Diego Forlan (URU) vorweisen konnte.

Sollte es am Ende auch heuer darauf hinauslaufen, dass die Vorlagen entscheiden, hätte derzeit Mbappe (2) ganz leichte Vorteile. Messi, Kane und Haaland halten jeweils bei einem Assist.

Wettquoten: Wer gewinnt den Goldenen Schuh?

Lionel Messi (2,20)

Kylian Mbappe (2,20)

Erling Braut Haaland (7,50)

Harry Kane (9,50)

Mikiel Oyarzabal (35,00)

Ousmane Dembele (35,00)

Jude Bellingham (65,00)

Romelu Lukaku (250,00)

Auch die Buchmacher sind sich noch nicht einig, wer am Ende das Rennen macht. Bei interwetten.com liegen Messi und Mbappe derzeit gleichauf, gefolgt von Haaland und Kane.