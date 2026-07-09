"Cover his Mouth!" Warum gab's hier nicht ROT?

Regel-Verwirrung rund um das Viertelfinale zwischen Frankreich und Marokko! Hätte es eine Rote Karte für Issa Diop geben müssen?

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Bei der WM 2026 gilt: Wer seinen Mund während des Spiels bedeckt, der fliegt vom Platz. Legendär wurde die Schiri-Durchsage bei der erstmaligen Roten gegen Paraguay-Kicker Miguel Almiron.

"Number 10! Cover his Mouth! Decision is Red Card", schrie der Schiri ins Stadion-Mikrophon.

Eigentlich hätte es auch im Viertelfinale eine ähnliche Durchsage geben müssen. Während der später verschossene Elfer von Kylian Mbappé noch vom VAR überprüft wurde, kam es zur strittigen Szene.

Issa Diop unterhielt sich freundschaftlich mit Ousmane Dembele, dann verdeckte der Marokkaner aber seinen Mund. Die Regel wurde eingeführt, um rassistischen Beleidigungen keinen Raum zu geben.

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Einzige Ausnahme: Wenn man mit den eigenen Mitspielern spricht, darf man den Mund verdecken.

Doch warum gab es keine Rote? Wohl weil der VAR gerade mit dem Elfercheck beschäftigt war und auch, weil man klar sah, dass es sich um einen freundlichen Austausch handelte. Dennoch: Glück für die Löwen vom Atlas!