Das steckt dahinter
Fans rätseln: Warum spielt Frankreich im Holland-Look?
Gegen Marokko hätte Frankreich durchaus auch im gewohnten blauen Trikot spielen können, doch das verbieten die FIFA-Regeln.
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Damit farbenblinde Menschen auch mitfiebern können, muss Frankreich im Ausweichtrikot spielen: Das helle Leiberl hat goldene Akzente, die auch teilweise als Orange wahrgenommen werden. Ähnlich wie die Auswärtsdressen von Holland.
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Die Frage ob das Leiberl nun weiß oder hellblau ist, ist auch schnell beantwortet. Nicht stimmt, offiziell spielt Frankreich laut Ausrüster Nike in "Light Green" - also ganz leicht angehauchtes Hellgrün.
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