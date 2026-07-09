Schon wieder!
"Wendehals!" ORF-Mann lässt Mählich brutal auflaufen
Nachdem Ousmane Dembele das 2:0 für die "Bleus" erzielt hatte, lobte Experte Roman Mählich die Franzosen über den grünen Klee. Nicht nur der Offensive streute der Ex-ÖFB-Kicker Rosen.
"Sie sind auch hinten einfach nicht verwundbar", erklärte Mählich.
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Doch nur wenige Minuten später kam Marokko zur ersten Chance, Mählich meinte großspurig: "Wenn Frankreich wo verwundbar ist, dann hinten."
Sein Kommentator-Partner Wolff hat aber aufgepasst und ließ den Experten brutal auflaufen: "Du Wendehals!" Das kostete beiden einen herzhaften Lacher.
Nicht das erste Mal, dass Mählich aufs Glatteis geführt wurde, zuletzt wurde er von Oliver Polzer bei einer dreisten Elfer-Lüge erwischt.
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