Stau! Schweinsteiger kam zu spät zum Ankick

Im Vorfeld des WM-Viertelfinals zwischen Frankreich und Marokko in Boston kam es bei der ARD zu einer dicken Überraschung, da TV-Experte Bastian Schweinsteiger im Stau stecken blieb.

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Top-Favorit Frankreich in Boston gegen Marokko um den Einzug ins WM-Halbfinale, doch vor dem Anpfiff erlebten die ARD-Zuschauer ein ungewohntes Bild. Neben Moderatorin Esther Sedlaczek saß plötzlich Journalist Philipp Sohmer statt des geplanten Experten Bastian Schweinsteiger auf dem Stuhl. Der Grund für die kurzfristige Änderung war ein massives Verkehrschaos in den USA. Esther Sedlaczek erklärte gegenüber Philipp Sohmer in der Live-Sendung die spontane Vertretung direkt: "Du musstest kurzfristig einspringen. Es läuft nicht immer alles nach Plan." Der sichtlich vermisste TV-Experte meldete sich jedoch schnell per Video aus der misslichen Lage.

Schweini steckt fest

In einem eingeblendeten Selfie-Video aus dem Auto entschuldigte sich Bastian Schweinsteiger direkt bei seiner Kollegin und schilderte die Situation im dichten Verkehr. Er sagte: "Liebe Esther, es tut mir leid. Ich stecke hier voll im Stau. So etwas habe ich noch nie erlebt. Seit zwei Stunden stecken wir im Verkehr und es zeigt immer noch 50 Minuten an zum Stadion." Um das Ausmaß zu verdeutlichen, schwenkte er die Kamera extra aus dem Fenster und zeigte den Zuschauern den völlig überlasteten Verkehr auf der Straße. Auch für die österreichischen Fußballfans boten diese Live-Bilder einen absolut kuriosen Einblick in die Organisation rund um das sportliche Großereignis.

Moderatorin klärt auf

Die Moderatorin Esther Sedlaczek lieferte den Zuschauern vor den Bildschirmen umgehend die geografische Erklärung für das plötzliche Verkehrschaos. Sie führte aus: "Foxborough ist ein kleiner Vorort von Boston. Das kann es auch schon ohne Stau mal eine Stunde aus der Bostoner Innenstadt dauern." Doch der ehemalige Fußball-Weltmeister dachte gar nicht daran, einfach im Auto sitzen zu bleiben und abzuwarten. Sedlaczek ergänzte hocherfreut: "Aber Basti weiß, dass er hier gebraucht wird und zeigt deshalb vollen Einsatz. Er ist auf dem Weg hierher, und zwar im Vollsprint. An den Autos vorbei."

Vollsprint zum Stadion

Ein kurz darauf eingespieltes Video bewies den vollen körperlichen Einsatz des Experten auf dem Weg zu seinem Arbeitsplatz. Die Aufnahmen zeigten eindrucksvoll, wie Bastian Schweinsteiger in ordentlichem Tempo an den komplett stehenden Autos vorbeijoggte. Nach diesem ungeplanten Warmup traf er schließlich mit einiger Verspätung und einem kleinen Handventilator im Stadion ein, um seinen gewohnten Platz in der ARD-Runde doch noch zu übernehmen. Die extreme körperliche Anstrengung war dem sichtlich erschöpften Experten dabei deutlich ins Gesicht geschrieben.

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Rückkehr vor Kamera

Esther Sedlaczek begrüßte ihren Kollegen nach dem sportlichen Einlage mit einem breiten Grinsen im Gesicht: "Du hast es geschafft! Nein, ich möchte dich nicht umarmen. Aber ich freu mich sehr, dass du da bist. Das T-Shirt ist schwarz, das passt ganz gut. Du bist komplett durchgeschwitzt." Bastian Schweinsteiger nahm die anstrengende Situation mit Humor und scherzte direkt über den eigenen Zustand vor den Kameras: "Die Hydration-Break macht auf jeden Fall Sinn." Zum Abschluss fügte er mit Blick auf seinen ungeplanten Laufeinsatz auf der Straße noch an: "Also die Laufbereitschaft für ein Viertelfinale war auf jeden Fall da."