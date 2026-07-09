Verletzungssorgen! Frankreich zittert um Mbappé

Frankreich steht souverän im Halbfinale! Nach dem 2:0 gegen Marokko herrscht aber große Sorge um Top-Star Kylian Mbappé!

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Mbappé verschoss zwar gegen Marokko einen Elfer, brachte seine "Bleus" aber dann mit einem herrlichen Treffer nach einer Stunde in Führung.

In der 77. Minute zuckte dann ganz Frankreich zusammen: Der Kapitän hielt sich am Oberschenkel, musste sogar angeschlagen ausgewechselt werden.

© Getty Images

Bilder von der Bank bereiten Teamchef Didier Deschamps Sorgenfalten: Das Bein des achtfachen WM-Torschützen wurde heftig bandagiert.

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Die Hoffnung ist aber groß, dass der Superstar beim Halbfinale gegen Belgien oder Spanien am Dienstag wieder fit ist.