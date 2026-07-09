Superstar humpelt
Verletzungssorgen! Frankreich zittert um Mbappé
Mbappé verschoss zwar gegen Marokko einen Elfer, brachte seine "Bleus" aber dann mit einem herrlichen Treffer nach einer Stunde in Führung.
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In der 77. Minute zuckte dann ganz Frankreich zusammen: Der Kapitän hielt sich am Oberschenkel, musste sogar angeschlagen ausgewechselt werden.
Bilder von der Bank bereiten Teamchef Didier Deschamps Sorgenfalten: Das Bein des achtfachen WM-Torschützen wurde heftig bandagiert.
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Die Hoffnung ist aber groß, dass der Superstar beim Halbfinale gegen Belgien oder Spanien am Dienstag wieder fit ist.
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