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Superstar humpelt

Verletzungssorgen! Frankreich zittert um Mbappé

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Frankreich steht souverän im Halbfinale! Nach dem 2:0 gegen Marokko herrscht aber große Sorge um Top-Star Kylian Mbappé!
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Mbappé verschoss zwar gegen Marokko einen Elfer, brachte seine "Bleus" aber dann mit einem herrlichen Treffer nach einer Stunde in Führung.

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In der 77. Minute zuckte dann ganz Frankreich zusammen: Der Kapitän hielt sich am Oberschenkel, musste sogar angeschlagen ausgewechselt werden.

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Bilder von der Bank bereiten Teamchef Didier Deschamps Sorgenfalten: Das Bein des achtfachen WM-Torschützen wurde heftig bandagiert.

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Die Hoffnung ist aber groß, dass der Superstar beim Halbfinale gegen Belgien oder Spanien am Dienstag wieder fit ist.

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