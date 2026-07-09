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Vor-Elfer

Mbappé-Drama: VAR sorgt für Schiri-Wirbel

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Ein französischer Fußballspieler diskutiert mit einem Schiedsrichter auf dem Spielfeld.
© EPA
Kylian Mbappé musste vor dem Elfmeter gegen Marokko ungewöhnlich lange warten. Danach gab es heftige Diskussionen.
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Frankreich dominierte im ersten Viertelfinale gegen Marokko von Beginn an. Einzig der Torerfolg blieb aus. Doch plötzlich ein Patzer von Achraf Hakimi und die Defensive war völlig überfordert. Kylian Mbappé tauchte im Strafraum auf und wurde klar zu Fall gebracht. Der argentinische Schiedsrichter Facundo Tello zeigte umgehend auf den Punkt.

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Ein klares Foul, wo es nichts zu diskutieren gab. Oder doch? Denn was dann folgte, verstand kein Fußball-Fan. Mbappé hatte sich den Ball auf dem Punkt zurechtgelegt und wollte sein achtes WM-Tor bei dieser Endrunde erzielen.

Allerdings wurde er ewig lange zurückgehalten. Insgesamt vergingen vom Foul-Pfiff bis zur Freigabe zum Schuss über 3 Minuten. Vermutlich, weil der VAR im Hintergrund etwas überprüfte, obwohl nicht klar war, was genau so lange dauern könnte.

Kritik an Besetzung

Schon im Vorfeld wurde aufgrund der Schiedsrichter-Besetzung Kritik laut, denn es ist das erste Spiel bei dieser WM, wo alle Offiziellen aus ein und demselben Land kommen. Und das ausgerechnet aus Argentinien, die nun das Schicksal des Mitfavoriten Frankreich in der Hand haben.

Morocco's goalkeeper #01 Yassine Bounou saves a penalty kick by France's forward #10 Kylian Mbappe during the 2026 World Cup football tournament quarter-final match between France and Morocco at Boston Stadium in Foxborough on July 9, 2026. (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)
© APA/AFP/MAURO PIMENTEL

Die lange Wartezeit bei dem Elfmeter dürfte auch Mbappé ausgebremst haben. Der sonst so sichere Elferschütze zeigte Nerven und Marokko-Goalie Bono konnte einen ungefährlichen Elfer souverän abwehren.

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