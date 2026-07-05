Fußball WM
TV
E-Paper
Sport

Elfer-Schwindel

ORF-Mann Mählich mit dreister Lüge aufgeflogen

© ORF
Elfer-Wirbel im ORF! Experte Roman Mählich ist mit einer dreisten Lüge eiskalt aufgeflogen.
OE24 auf Google bevorzugen

In der Anfangsphase beim Achtelfinale zwischen Brasilien und Norwegen vergab Bruno Guimarães kläglich einen Elfmeter.

Das rief natürlich auch das ORF-Duo auf den Plan. Mählich behauptete: "Ich hätte jeden Elfer getroffen. Hoch ins Kreuzeck! Da kannst du mich um 3 in der Früh aufwecken und ich hau dir den rein."

Auch interessant

Zu gefährlich: Tour de France am Montag ohne Zuschauer

Supertaifun nähert sich US-Außengebieten im Pazifik

SPÖ attackiert Kickl und will Identitären abschieben

Doch Kommentator Oliver Polzer ließ nicht locker: "Wie viele hast du denn geschossen?"

"Viele", behauptete Mählich. Doch wenige Minuten später gab's die Auflösung: "Wir haben im Archiv keine Elfer gefunden von dir Roman", erklärte Polzer: "Auch Mario Haas hat geschrieben, dass der Roman schwindelt!"

+++ Alle News zur Fußball-WM finden Sie HIER auf dem oe24-WM-Channel +++

"Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde", sagte Mählich ein wenig zerknirscht: "Schöne Grüße nach Graz!"

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

"Das war's!" Paukenschlag um Cristiano Ronaldo

ORF-Mann Mählich mit dreister Lüge aufgeflogen

Drei Tage nach WM-Aus: Senegal sitzt in den USA fest

Schluss mit Blabla: Jetzt muss Klopp liefern

Weil Trump es wollte: FIFA hebt Sperre von US-Torjäger Balogun auf

Nach Arnautovic-Abschied: Stürmer-Alarm beim ÖFB

DFB-Hammer: Kommt es zur Doppelspitze Klopp & Rangnick?

US-Boys planen nächste WM-Party gegen Belgien

Ein ganzes Land feiert WM-Helden bei Landung

Ronaldo will Karriere nach Spanien-Hit fortsetzen