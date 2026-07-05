Elfer-Schwindel
ORF-Mann Mählich mit dreister Lüge aufgeflogen
In der Anfangsphase beim Achtelfinale zwischen Brasilien und Norwegen vergab Bruno Guimarães kläglich einen Elfmeter.
Das rief natürlich auch das ORF-Duo auf den Plan. Mählich behauptete: "Ich hätte jeden Elfer getroffen. Hoch ins Kreuzeck! Da kannst du mich um 3 in der Früh aufwecken und ich hau dir den rein."
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Doch Kommentator Oliver Polzer ließ nicht locker: "Wie viele hast du denn geschossen?"
"Viele", behauptete Mählich. Doch wenige Minuten später gab's die Auflösung: "Wir haben im Archiv keine Elfer gefunden von dir Roman", erklärte Polzer: "Auch Mario Haas hat geschrieben, dass der Roman schwindelt!"
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"Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde", sagte Mählich ein wenig zerknirscht: "Schöne Grüße nach Graz!"
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