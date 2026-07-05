ORF-Mann Mählich mit dreister Lüge aufgeflogen

Elfer-Wirbel im ORF! Experte Roman Mählich ist mit einer dreisten Lüge eiskalt aufgeflogen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

In der Anfangsphase beim Achtelfinale zwischen Brasilien und Norwegen vergab Bruno Guimarães kläglich einen Elfmeter.

Das rief natürlich auch das ORF-Duo auf den Plan. Mählich behauptete: "Ich hätte jeden Elfer getroffen. Hoch ins Kreuzeck! Da kannst du mich um 3 in der Früh aufwecken und ich hau dir den rein."

Doch Kommentator Oliver Polzer ließ nicht locker: "Wie viele hast du denn geschossen?"

"Viele", behauptete Mählich. Doch wenige Minuten später gab's die Auflösung: "Wir haben im Archiv keine Elfer gefunden von dir Roman", erklärte Polzer: "Auch Mario Haas hat geschrieben, dass der Roman schwindelt!"

+++ Alle News zur Fußball-WM finden Sie HIER auf dem oe24-WM-Channel +++

"Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde", sagte Mählich ein wenig zerknirscht: "Schöne Grüße nach Graz!"