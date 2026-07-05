DFB-Hammer: Kommt es zur Doppelspitze Klopp & Rangnick?

Die Verhandlungen zwischen dem DFB und Jürgen Klopp laufen auf Hochtouren, zuletzt wurde allerdings auch der Name Ralf Rangnick immer wieder genannt.

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Julian Nagelsmann ist nach vier Jahren beim DFB Geschichte. Weltweit wird schon vom neuen Bundestrainer Jürgen Klopp berichtet. Demnach soll das größte Problem die hohe Ablösesumme sein, die von Red Bull verlangt wird, wo Klopp als Head of Global Soccer derzeit tätig ist.

In den nächsten Tagen soll es laut BILD zu weiteren Verhandlungen in New York kommen, um den Deal, den sich die gebeutelte Fußball-Nation Deutschland wünscht, zu vollenden.

Zuletzt wurde als möglicher Nachfolger als Bundestrainer immer wieder auch der Name von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick genannt. Unter dem "Fußball-Professor" erreichte die rot-weiß-rote Auswahl erstmals nach 28 Jahren eine WM-Endrunde.

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Rangnick bleibt in den USA

Auf oe24-Anfrage erfuhr man auch, dass Rangnick nicht nach Österreich zurückgekehrt ist. Stattdessen macht er in den USA "ein paar Tage Urlaub". Wo genau sich der Erfolgs-Coach, der erst kurz vor dem ersten Spiel gegen Jordanien seinen Vertrag um zwei weitere Jahre verlängert hat, aufhält, ist nicht bekannt.

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Gut möglich, dass Rangnick auch noch zum WM-Finale fliegt, das ausgerechnet in New York stattfindet, wo der DFB mit Klopp verhandeln will. Holt man sich dann auch Rangnick zu dem Gespräch für eine andere Funktion?

DFB-Sportdirektor Rudi Völler galt stets als Nagelsmann-Befürworter. Das Verhältnis zu Klopp ist professionell. Anders ist die Situation bei den Pressing-Meistern Klopp und Rangnick. Die beiden respektieren und verstehen sich, haben obendrein auch jeweils eine Red-Bull-Vergangenheit.

Klopp fehlt Erfahrung als Teamchef

Hinzu kommt, dass Klopp als Trainer einer Nationalmannschaft keine Erfahrung hat, Rangnick hingegen schrieb vier Jahre lang die österreichische Erfolgsgeschichte neu und krempelte auch im Verband einiges um. Etwas, das Klopp klar und deutlich nach dem DFB-Aus gegen Paraguay auch gefordert hat.

© Bongarts/Getty Images

Gut möglich, dass Völler seine angeblichen Rücktrittsgedanken wahr werden lässt und das Feld räumt für eine neue DFB-Doppelspitze Klopp & Rangnick.

Gegen die Rangnick-Unterschrift in Deutschland spricht allerdings, dass der Wahl-Salzburger erst vor wenigen Wochen mit dem ÖFB verlängert hat (bis zur EM 2028). Und in seinem Wohnsitz am Obertrumer See fühlt sich der 68-Jährige extrem wohl.