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"Danke FIFA"

Weil Trump es wollte: FIFA hebt Sperre von US-Torjäger Balogun auf

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Ein US-Nationalspieler im rot-weiß gestreiften Trikot verlässt nach einer Roten Karte das Spielfeld.
© EPA
Gute Nachrichten für das US-Team bei der Fußball-WM: Der Co-Gastgeber darf im Achtelfinalduell mit Belgien in Seattle nun doch den eigentlich gesperrten Stürmer Folarin Balogun einsetzen.
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Der Angreifer hatte im Sechzehntelfinale gegen Bosnien-Herzegowina (2:0) die Rote Karte gesehen, was eine automatische Sperre nach sich zieht. Wie die FIFA am Sonntag mitteilte, wird diese jedoch "gemäß Artikel 27 des FIFA-Disziplinarreglements für eine Probezeit von einem Jahr ausgesetzt".

Balogun - mit drei WM-Treffern bester US-Torjäger - war nach einem rüden, aber unabsichtlichen Foul gegen Tarik Muharemovic sowie nach VAR-Überprüfung vom Platz gestellt worden. "Wir akzeptieren die Entscheidung der Disziplinarkommission und freuen uns, dass Folarin Balogun morgen spielberechtigt ist", erklärte der US-Verband. Die Partie gegen Belgien findet in der Nacht auf Dienstag (ab 2 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) statt.

Zuvor hatte US-Außenminister Marco Rubio die Aufhebung der Sperre beantrag. Dem Wunsch ist scheinbar auch tatsächlich nachgegeben worden. US-Präsident Donald Trump bedankte sich danach öffentlich über seine Plattform Truth Social bei der FIFA. "Danke FIFA dafür, dass ihr das Richtige getan habt", schrieb Trump.

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