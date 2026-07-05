Ein ganzes Land feiert WM-Helden bei Landung

Das WM-Märchen von Kap Verde ist zwar vorbei, in ihrer Heimat sind die neuen Volkshelden mit einer unglaublichen Kulisse empfangen worden.

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Kap Verde ist zwar nach dem Krimi gegen Argentinien bei der WM ausgeschieden, hat die Herzen der Fußball-Welt allerdings für sich gewonnen.

Das Sensationsteam, das bei seinem ersten Antreten den Titelverteidiger beinahe aus dem Turnier genommen hätte, ist mittlerweile wieder in der Heimat gelandet.

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Dort gab es für die neuen Helden des Inselstaates einen feierlichen Empfang. Tausende Fans warteten am Flughafen in Praia und applaudierten den Kickern zu, die stolz aus der Maschine stiegen.