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Kap Verde ist zurück

Ein ganzes Land feiert WM-Helden bei Landung

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Fußballspieler von Kap Verde jubeln nach einem Tor beim Spiel gegen Argentinien im Stadion.
© Getty Images
Das WM-Märchen von Kap Verde ist zwar vorbei, in ihrer Heimat sind die neuen Volkshelden mit einer unglaublichen Kulisse empfangen worden.
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Kap Verde ist zwar nach dem Krimi gegen Argentinien bei der WM ausgeschieden, hat die Herzen der Fußball-Welt allerdings für sich gewonnen.

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Das Sensationsteam, das bei seinem ersten Antreten den Titelverteidiger beinahe aus dem Turnier genommen hätte, ist mittlerweile wieder in der Heimat gelandet.

Dort gab es für die neuen Helden des Inselstaates einen feierlichen Empfang. Tausende Fans warteten am Flughafen in Praia und applaudierten den Kickern zu, die stolz aus der Maschine stiegen.

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