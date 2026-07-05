Kap Verde ist zurück
Ein ganzes Land feiert WM-Helden bei Landung
Kap Verde ist zwar nach dem Krimi gegen Argentinien bei der WM ausgeschieden, hat die Herzen der Fußball-Welt allerdings für sich gewonnen.
Auch interessant
Das Sensationsteam, das bei seinem ersten Antreten den Titelverteidiger beinahe aus dem Turnier genommen hätte, ist mittlerweile wieder in der Heimat gelandet.
Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert.
Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .
Dort gab es für die neuen Helden des Inselstaates einen feierlichen Empfang. Tausende Fans warteten am Flughafen in Praia und applaudierten den Kickern zu, die stolz aus der Maschine stiegen.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden