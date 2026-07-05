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Drei Tage nach WM-Aus: Senegal sitzt in den USA fest

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Ein senegalesischer Fußballspieler mit gelber Jacke und weißer Kappe betritt das Stadion.
© Photonews via Getty Images
Die Horror-WM für den Senegal endet auch drei Tage nach dem bitteren Aus gegen Belgien nicht. Die Mannschaft sitzt derzeit in den USA fest.
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Die Missstände im Fußballverband des Senegals werden drei Tage nach dem WM-Aus gegen Belgien immer offensichtlicher. Denn die komplette Mannschaft befindet sich derzeit immer noch in Seattle.

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Hintergrund ist, dass der Verband den Spielern einfach keinen Retourflug gebucht hat. Ausgerechnet die Verbandsbosse, die in den USA in Luxus-Hotels residiert haben, während die Mannschaft unter schlechten Bedingungen um Erfolge gekämpft hat.

Endstation Sechzehntelfinale

Man konnte sich zwar für das Sechzehntelfinale qualifizieren, dort war allerdings Schluss. Zuvor mussten sich die Spieler teilweise mit Lieferservice helfen, weil die Verantwortlichen keinen Teamkoch finanzieren wollten.

Noch dazu mussten die Stars rund um Sadio Mane in einem billigen Drei-Sterne-Hotel wohnen und der Teamchef soll seit Monaten kein Gehalt erhalten haben. Perfekte Bedingungen für eine WM-Teilnahme sehen definitiv anders aus.

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