Versagen
Drei Tage nach WM-Aus: Senegal sitzt in den USA fest
Die Missstände im Fußballverband des Senegals werden drei Tage nach dem WM-Aus gegen Belgien immer offensichtlicher. Denn die komplette Mannschaft befindet sich derzeit immer noch in Seattle.
Auch interessant
Hintergrund ist, dass der Verband den Spielern einfach keinen Retourflug gebucht hat. Ausgerechnet die Verbandsbosse, die in den USA in Luxus-Hotels residiert haben, während die Mannschaft unter schlechten Bedingungen um Erfolge gekämpft hat.
Endstation Sechzehntelfinale
Man konnte sich zwar für das Sechzehntelfinale qualifizieren, dort war allerdings Schluss. Zuvor mussten sich die Spieler teilweise mit Lieferservice helfen, weil die Verantwortlichen keinen Teamkoch finanzieren wollten.
Noch dazu mussten die Stars rund um Sadio Mane in einem billigen Drei-Sterne-Hotel wohnen und der Teamchef soll seit Monaten kein Gehalt erhalten haben. Perfekte Bedingungen für eine WM-Teilnahme sehen definitiv anders aus.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden