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Das gab's noch nie: Sender macht Flitzer-Analyse

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Sensationelle Szenen bei MagentaTV - während die internationale Bild-Regie die Flitzer beim WM-Spiel zwischen Belgien und Senegal bewusst ignorierte, gab's auf dem Sender sogar eine ausführliche Analyse.
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MagentaTV machte sich den Spaß und benutzte ihr interaktives Analyse-Tool nicht nur für die Spiel-Szenen, sondern machte eine ausgiebige Flitzer-Analyse draus.

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Bei Belgiens 3:2-Aufstieg gegen den Senegal stürmten gleich drei Flitzer das Spielfeld. Auf ORF 1 wurde natürlich wie üblich weggeschaltet, MagentaTV betrachtete die Szenen ganz genau.

Von Laufwegen bis zu Geschwindigkeiten wurde alles haargenau mit Grafiken analysiert. Auch die "Taktik" der Ordner zum Einfangen der Störenfriede und die Impacts bei den Tacklings der Sicherheitskräfte wurden besprochen.

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Im Netz wird der Sender für diese willkommene Abwechslung gefeiert.

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