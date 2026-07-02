Das gab's noch nie: Sender macht Flitzer-Analyse

Sensationelle Szenen bei MagentaTV - während die internationale Bild-Regie die Flitzer beim WM-Spiel zwischen Belgien und Senegal bewusst ignorierte, gab's auf dem Sender sogar eine ausführliche Analyse.

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MagentaTV machte sich den Spaß und benutzte ihr interaktives Analyse-Tool nicht nur für die Spiel-Szenen, sondern machte eine ausgiebige Flitzer-Analyse draus.

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Bei Belgiens 3:2-Aufstieg gegen den Senegal stürmten gleich drei Flitzer das Spielfeld. Auf ORF 1 wurde natürlich wie üblich weggeschaltet, MagentaTV betrachtete die Szenen ganz genau.

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Von Laufwegen bis zu Geschwindigkeiten wurde alles haargenau mit Grafiken analysiert. Auch die "Taktik" der Ordner zum Einfangen der Störenfriede und die Impacts bei den Tacklings der Sicherheitskräfte wurden besprochen.

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Im Netz wird der Sender für diese willkommene Abwechslung gefeiert.