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"Nicht verstecken!"

ÖFB-Kapitän Alaba und der Geheimplan gegen Spanien

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ÖFB-Kapitän David Alaba freut sich auf das Duell mit Spanien - Österreich hat offenbar einen Geheimplan auf Lager.
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"Für mich ist es sehr besonders. Nicht nur für mich, sondern für uns alle. Es ist speziell, ein K.o.-Spiel bei einer Weltmeisterschaft", erklärte Alaba.

"Wir wissen, dass Spanien eine enorme Qualität mitbringt. Es ist eine Mannschaft, die zu den Favoriten gehört. Wir wollen dagegenhalten und unser Gesicht zeigen. Dann können wir auch so eine Mannschaft ärgern", so der Verteidiger.

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Natürlich fragten die Spanier nach Real Madrid: "Ich hatte sehr besondere Jahre bei Real Madrid, aber auch sehr schwere Zeiten mit meiner Verletzung. Ich bin dem Klub sehr dankbar, ich hatte eine wirklich sehr schöne Zeit. Wie meine Zukunft aussieht, weiß ich selbst noch nicht. Das kommt dann alles nach der WM."

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Der ÖFB-Geheimplan: "Sie spielen einen attraktiven Fußball, das gefällt mir auch. Wir haben sie aber analysiert und bauen auch auf unsere Stärken. Wir wollen uns nicht verstecken!"

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