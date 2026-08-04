Buchmacher enthüllen: Das ist Alabas nächster Klub

FC Bayern, Real Madrid und dann? In diesem Land soll David Alaba bald spielen!

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wohin zieht es Österreichs Fußball-Aushängeschild David Alaba (34)? Während sein Agent Pini Zahavi den Markt sondiert, brodelt die Gerüchteküche gewaltig! Beim britischen Wett-Vergleich Oddschecker schlagen die Quoten kräftig aus – und zeigen ein spektakuläres Bild.

Premier League ist Nr. 1

Ganz oben auf dem Zettel der Buchmacher steht ein absoluter Weltklub: Manchester United! Mit einer absoluten Top-Quote von 2,88 gilt der englische Rekordmeister als der klare Favorit auf die Verpflichtung des Wiener Abwehr-Stars. Holt ManU Alaba jetzt in die stärkste Liga der Welt? Auch Chelsea (Quote 10,00) wird im Hintergrund gehandelt.

Saudi-Klubs locken

Doch die Konkurrenz ist gewaltig! Die Scheich-Klubs aus der Saudi Pro League werfen die Millionen auf den Tisch: Al-Hilal (Quote 5,00) sowie die Messi-Rivalen von Al-Nassr (Quote 6,00) und Al-Ittihad (Quote 6,00) wollen Alaba mit astronomischen Summen locken.

Oder zieht es den Wiener doch in die USA? Ein Wechsel zu Inter Miami (Quote 6,00) an die Seite von Lionel Messi steht ebenfalls hoch im Kurs!

Red Bull mischt mit

Für Staunen sorgen aber vor allem die Quoten auf eine Rückkehr in die Heimat! Laut den Buchmachern ist selbst ein Wechsel zurück in die ADMIRAL Bundesliga nicht komplett ausgeschlossen:

Red Bull Salzburg steht mit einer Quote von 9,00 erstaunlich weit vorne! Sogar sein Herzensklub Austria Wien (Quote 19,00) wird von den Wettanbietern mit Außenseiter-Chancen gelistet!