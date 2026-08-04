Nummer 6! Nächstes Ex-Veilchen für Salzburg?

Red Bull Salzburg möchte in dieser Saison endlich wieder den Meistertitel attackieren und greift dafür auf zahlreiche Transfers zurück. Vielen davon haben Austria-Vergangenheit, so auch der wohl nächste.

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Frans Krätzig war im Sommer 2025 der erste seiner Art. Der spielstarke Linksverteidiger zeigte bei seiner halbjährigen Leihe 2024 in Violett auf. Nachdem Leihen zu Stuttgart und Heidenheim in der Bundesliga nicht funktionierten, lotsten die Bullen ihn um 3,50 Millionen Euro bei den Bayern los.

So richtig los ging die Jagd auf Ex-Veilchen aber erst in diesem Sommer. Direkt von den Wienern wurde Abubakr Barry losgeeist. Der Mittelfeldspieler mit viel Flair wechselte für 3 Millionen Euro nach Wals-Siezenheim.

Salzburg blickt in die Serie A

Als letztes gefolgt ist wieder ein Ex-Austrianer in Haris Tabakovic, wohl der Königstransfer in dieser Periode. 2022/23 erzielte der bosnische Nationalspieler 17 Tore in 28 Saisonspielen, was ihm einen Transfer zu Hertha BSC einbrachte. In der abgelaufenen Saison waren es dann 13 Tore für Gladbach im deutschen Oberhaus. Das war de Bullen nun 5 Millionen Euro wert.

In der Jugend kamen noch Justin Omoregie und Nikola Sarcevic dazu.

Abubakr Barry bei Red Bull Salzburg © GEPA pictures

Ein Abgang war Alexander Schlager, worauf der 19-jährige Christian Zawieschitzky die neue Nummer eins werden sollte.

Dennoch ist Sport-Geschäftsführer Marcus Mann auf der Suche nach einem neuen Keeper. Laut Transfer-Journalist Nicolo Schira ist ein Deal von Christian Früchtl sehr nah.

Der 26-Jährige war ein starker Rückhalt in Violett von 2022 bis 2024, bei Lecce in der Serie A konnte er sich aber nie durchsetzen. Mit nur mehr einem Jahr Vertrag dürfte Salzburg nun zuschlagen. Vorerst wohl als Nummer zwei, doch das Potenzial für den Stammplatz hat der Deutsche definitiv.