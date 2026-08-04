Die besten Last-Minute-Ziele für die Sonnenfinsternis

Am 12. August erwartet uns ein spektakuläres Naturschauspiel: Der Mond schiebt sich vor die Sonne und lässt den Tag für kurze Zeit wie die Dämmerung wirken. Auch über Österreich verdunkelt sich der Himmel spürbar, doch wer die totale Sonnenfinsternis erleben will, muss die Koffer packen.

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Im deutschsprachigen Raum ist "nur" eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen, immerhin verschwinden dabei rund 85 bis 90 Prozent der Sonne hinter dem Mond. Das wahre Himmelsspektakel spielt sich jedoch weiter westlich ab: Von Grönland über Island bis nach Spanien zieht sich der schmale Streifen der totalen Sonnenfinsternis. Wer den magischen Moment erleben will, sollte keine Zeit verlieren. Wir verraten, wo Sie Last-Minute die besten Chancen auf unvergessliche Momente haben.

Mallorca und die Balearen

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Spanien ist für Last-Minute-Reisende das absolute Top-Ziel. Der Schatten des Mondes zieht am frühen Abend von Nordwestspanien quer über die Iberische Halbinsel bis zu den Balearen.

Mallorca und Ibiza liegen direkt im Streifen der Totalität. Auf Mallorca dauert die absolute Finsternis rund 1,5 Minuten. Schnappen Sie sich einen Mietwagen, fahren Sie raus aus den touristischen Hotspots in die Tramuntana-Berge oder an einen einsamen Küstenabschnitt und genießen Sie den Blick Richtung Horizont.

Nord- und Ostspanien (Saragossa und Kastilien)

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Laut der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) bietet Spanien die größte zusammenhängende Landfläche Europas, um die Sonnenfinsternis in vollen Zügen zu erleben. Der Kernschatten zieht quer über das Land, von Galicien über Kastilien und León bis nach Aragón. Städte wie Saragossa liegen mitten im Zentrum.

Die Spanier zelebrieren das Event mit Public Viewing, wissenschaftlichen Programmen und Festivals (wie dem Iberia Eclipse Festival nahe Soria). Da das Event auf den Spätnachmittag fällt, steht die Sonne bereits tiefer, ein freier Blick nach Nordwesten ist ideal. Auch an der Ostküste bei Valencia und Castellón lässt sich das Naturspektakel wunderbar mit einem spontanen Strandurlaub kombinieren.

Die Westküste Islands

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Wer die Finsternis hoch am Nachmittagshimmel und mit maximaler Dauer erleben möchte, sollte spontan einen Flug nach Island buchen. Vor der Westküste Islands erreicht die Finsternis mit 2 Minuten und 18 Sekunden ihr weltweites Maximum. Die besten Spots:

Halbinsel Snæfellsnes & Berg Kirkjufell: Gehört direkt zur Totalitätszone und bietet eine der spektakulärsten Kulissen der Welt. Die Westfjorde & Reykjanes-Halbinsel: Hier erleben Sie die längste Dunkelheit auf dem Festland (über 2 Minuten). Reykjavík: Selbst Islands Hauptstadt liegt am Rand der Totalitätszone (etwa 1 Minute Totalität), optimal für einen spontanen Städtetrip.

Achtung: Das Wetter in Island ist im August launisch. Mieten Sie am besten einen Campervan oder ein Geländefahrzeug, verfolgen Sie ab morgens den Wolkenradar und fahren Sie flexibel dorthin, wo der Himmel aufklart.

Wichtige Tipps für Kurzentschlossene

Zertifizierte Finsternisbrille (ISO 12312-2) besorgen: Schauen Sie niemals während der partiellen Phasen ohne Spezialbrille in die Sonne, auch nicht durch Kamera-Sucher oder Ferngläser ohne Sonnenfilter! Nur während der kurzen Sekunden der hundertprozentigen Totalität darf die Brille abgenommen werden.



Auf Flexibilität setzen: Buchen Sie Unterkünfte idealerweise mit kostenfreier Stornierung oder nutzen Sie einen Mietwagen, um dem Wetterbericht 24 Stunden vorher hinterherzufahren.



Den Horizont prüfen (speziell in Spanien): Suchen Sie sich am Vortag einen erhöhten Punkt (Strandpromenade nach Westen, Bergkuppe oder Dachterrasse), der eine freie Sicht nach Westen bietet.



Frühzeitig am Spot sein: Auf den Straßen Richtung Totalitätszone (vor allem auf Mallorca oder rund um Reykjavík) wird mit starkem Verkehrsaufkommen gerechnet.