Schon nächste Woche: Hier kann man totale Sonnenfinsternis bestaunen

Kommende Woche kommt es zum spektakulären Naturschauspiel

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Der August wartet mit spektakulären Naturschauspielen auf: Die partielle Sonnenfinsternis am 12. August ist astronomischer Höhepunkt des Jahres: In Österreich wird die Sonne am Abend zu fast 90 Prozent verfinstert untergehen, in Spanien, Grönland und Island ist die Eklipse sogar total. Orte in der Totalitätszone sind etwa Reyklavik, A Coruna, Valencia oder auch Mallorca

Sonnenfinsternisse treten auf, wenn sich der Mond zwischen Sonne und Erde schiebt und sein Schatten auf die Erdoberfläche fällt. Das kann während der Neumondphase passieren, jener Zeitraum, in dem der Mond von der Erde aus gesehen nahe der Sonne steht. Weil die Umlaufbahn des Mondes um die Erde gegenüber der Ekliptikebene leicht (fünf Grad) geneigt ist, verdeckt der Erdtrabant durchschnittlich nur zwei Mal im Jahr zumindest teilweise die Sonnenscheibe. Das führt zu einer Sonnenfinsternis, die allerdings nicht überall auf der Erde zu sehen ist. Ohne diese Neigung gäbe es jeden Monat eine Sonnenfinsternis und eine Mondfinsternis.

Bis 2028 drei Sonnenfinsternisse in Spanien

Als totale Sonnenfinsternis ist die Eklipse am 12. August beginnend an der Nordküste Sibiriens über den Arktischen Ozean bis nach Ostgrönland und die westlichsten Teile Islands bis nach Spanien zu sehen. Sie endet bei den Balearen, wo auf Mallorca die Totalität knapp vor Sonnenuntergang eintritt. Es ist die erste von drei Sonnenfinsternissen, die bis 2028 von Spanien aus zu beobachten sein werden: Am 2. August 2027 folgt eine weitere totale und am 26. Jänner 2028 eine ringförmige Sonnenfinsternis.

In Österreich wird der Mond in den Abendstunden des 12. August fast 90 Prozent der Sonne bedecken. Vorausgesetzt, es gibt keine stärkere Wolkenbedeckung, wäre das Ereignis also in unseren Breiten gut zu verfolgen. Denn immerhin: "Das ist die stärkste Verfinsterung seit dem 11. August 1999, als in weiten Teilen Österreichs eine totale Finsternis zu sehen war", erklärte der Chef der Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie (WAA), Alexander Pikhard, gegenüber der APA.

Die Eklipse beginnt um 19.22 Uhr (Wien). Ihr Maximum erreicht die Finsternis um 20.13 Uhr genau im Sonnenuntergang. "Das bedeutet, dass typische Erscheinungen eines solchen Ereignisses, wie das fahle Finsternislicht und die spürbare Abkühlung, nicht so markant wahrgenommen werden können", so Pikhard.