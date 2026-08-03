Frau tot in Koffer: Afghane gesteht Horror-Mord

Die 38-Jährige wurde in einem Koffer in einem verlassenen Gebäude im Athener Stadtteil Kypseli gefunden.

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Eine 38-jährige Schottin, die sich seit Jahren in Griechenland sozial engagierte, ist in Athen Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Die Leiche von Elizabeth R. aus Edinburgh wurde in einem Koffer in einem verlassenen Gebäude im Stadtteil Kypseli entdeckt. Die griechische Polizei nahm einen 26-jährigen Afghanen fest, der den Mord inzwischen gestanden haben soll.

Nach Angaben der Ermittler soll der Verdächtige die Frau getötet und anschließend mit ihrer Bankkarte Geld von ihrem Konto behoben haben. Bei einer Hausdurchsuchung wurden zudem eine Schreckschusspistole und ein Messer sichergestellt.

Rätsel um SMS

Besonders rätselhaft ist, dass nach dem mutmaßlichen Tod der 38-Jährigen weiterhin Nachrichten von ihrem Handy verschickt wurden. Freunde und Angehörige erhielten SMS, in denen sie erklärte, sie brauche Zeit für sich und wolle alleine sein. Laut der britischen Zeitung "Daily Mail" bekam sogar ihr Vater noch bis zum 29. Juli Nachrichten. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Täter das Mobiltelefon benutzte, um den Eindruck zu erwecken, die Frau sei noch am Leben.

Elizabeth R. war Ende Juni über Zypern nach Griechenland gereist und wurde zuletzt am 15. Juli von Freunden gesehen. Drei Tage später entdeckte ein Obdachloser ihre Leiche in dem verlassenen Gebäude.

Die Schottin engagierte sich seit Jahren für soziale Hilfsprojekte und unterstützte unter anderem Migranten, misshandelte Frauen und andere Menschen in Not. Laut Bekannten hielt sie sich deshalb häufig in ärmeren Vierteln Athens auf. Eine Anwohnerin berichtete, sie habe Elizabeth R. wenige Tage vor ihrem Tod noch mit Obdachlosen sprechen sehen.

Die Polizei rekonstruiert nun die letzten Tage der 38-Jährigen. Sie hatte Freunden erzählt, zu amerikanischen Bekannten nach Kypseli ziehen zu wollen. Diese Personen konnten bislang jedoch nicht gefunden werden. Die Ermittler prüfen deshalb auch, ob es diese Kontakte überhaupt gab oder ob Elizabeth R. ihre tatsächlichen Pläne bewusst geheim gehalten hatte.