Aus für DJ Ötzi: Melissa Naschenweng übernimmt Weihnachts-Show

Paukenschlag beim ORF: Ausgerechnet Schlagerstar Melissa Naschenweng übernimmt heuer die Moderation der beliebten "Zauberhaften Weihnacht". Für DJ Ötzi endet damit nach sieben Jahren eine Ära – und auch seine Tochter Lisa-Marie verliert ihren Platz im Weihnachtsprogramm.

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Obwohl draußen noch die Sommerhitze herrscht, laufen beim ORF bereits die Vorbereitungen für das Weihnachtsprogramm auf Hochtouren. Dabei sorgt eine Personalentscheidung für besonders viel Gesprächsstoff: Melissa Naschenweng wird im Dezember erstmals die traditionsreiche Musiksendung "Zauberhafte Weihnacht" aus Flachau moderieren.

Die Entscheidung gilt als echter Paukenschlag. Denn mit Naschenwengs Verpflichtung endet gleichzeitig das Kapitel von DJ Ötzi als Gastgeber der beliebten TV-Show.

DJ Ötzi muss nach sieben Jahren gehen

Seit 2019 führte DJ Ötzi durch den mehrstündigen Weihnachtsabend im Hauptprogramm des ORF. An seiner Seite standen im Laufe der Jahre unterschiedliche Moderatorinnen. Im Vorjahr feierte schließlich seine Tochter Lisa-Marie Friedle ihre TV-Premiere als Co-Moderatorin der Sendung.

Doch damit ist nun Schluss. Mit der neuen Moderation durch Melissa Naschenweng müssen sowohl DJ Ötzi als auch seine Tochter das Format verlassen.

Kritik an Lisa-Marie

Bereits im vergangenen Jahr hatte Lisa-Marie Friedles Einsatz für Diskussionen gesorgt. Die Tochter des Schlagerstars erhielt kurz nach ihrem Debüt weitere prominente Moderationsjobs im ORF – unter anderem als Society-Reporterin beim Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel.

Gerade dieser Einsatz sorgte für Kritik. Denn genau diese Rolle hatte zuvor Melissa Naschenweng übernommen. Viele Zuschauer stellten damals infrage, warum eine Moderatorin mit wenig Erfahrung den begehrten Job erhielt.

Naschenweng überzeugte mit Quoten

Auch bei den Einschaltquoten soll Melissa Naschenweng die Nase vorne gehabt haben. Laut dem Bericht dürfte das ein wichtiger Grund gewesen sein, weshalb der ORF die Kärntnerin unbedingt zurückholen wollte. Bereits seit Anfang des Jahres sollen Gespräche über ihr Comeback gelaufen sein. Nun dürfte die Entscheidung endgültig gefallen sein.

Deutscher Moderator an ihrer Seite

Ganz allein wird Melissa Naschenweng die Sendung allerdings nicht präsentieren. Als Co-Moderator steht ihr der deutsche Musiker und Moderator Dominik Glöbl zur Seite.

Hintergrund: Die "Zauberhafte Weihnacht" ist eine Koproduktion des ORF mit dem Bayerischen Rundfunk, weshalb traditionell auch ein Moderator des deutschen Senders Teil der Show ist. Die diesjährige Ausgabe soll Anfang Dezember im winterlichen Flachau aufgezeichnet werden. Produziert wird die Sendung erneut von IP Media.