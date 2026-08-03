Preis-Explosion: Kroatiens Strände plötzlich leer

Die hohen Preise schrecken immer mehr Urlauber ab.

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Leere Liegen statt voller Strände: In beliebten Urlaubsorten Kroatiens mehren sich Hinweise darauf, dass die hohen Preise immer mehr Touristen abschrecken. Besonders in Makarska sorgt derzeit ein auf TikTok verbreitetes Video für Aufsehen. Es zeigt nahezu verwaiste Sonnenliegen an einem Hotelpool. In den Kommentaren vermuten viele Nutzer, dass vor allem die gestiegenen Urlaubskosten dafür verantwortlich sind.

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Ein Nutzer berichtet, dass eine vierköpfige Familie für nur vier Nächte in Kroatien mehr als 3.800 Euro für die Unterkunft bezahlen müsse – Anreise oder Flug noch nicht eingerechnet.

Preis-Explosion

Tatsächlich sind die Preise in kroatischen Hotels und Restaurants seit 2015 um rund 70 Prozent gestiegen. Für 2026 rechnet die Kroatische Nationalbank zudem mit einer weiteren Inflationsrate von 3,4 Prozent. Als einen möglichen Grund nennt der tschechische Chefvolkswirt Lukáš Kovanda die Einführung des Euro im Jahr 2023. Seitdem könnten Urlauber die Preise direkt mit anderen Mittelmeer-Destinationen vergleichen – und dabei schneide Kroatien oft schlechter ab.

Zum Vergleich: Für einen ähnlichen Gesamtpreis lässt sich in Spanien häufig bereits ein Pauschalurlaub inklusive Flug um rund 2.700 Euro buchen. Dadurch könnten viele Reisende künftig auf günstigere Alternativen wie Spanien, Griechenland oder die Türkei ausweichen, wenn dort das Preis-Leistungs-Verhältnis attraktiver erscheint.