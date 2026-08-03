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Große Evakuierung

Feuer-Hölle: Waldbrände verschlingen Washington

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Trümmer eines ausgebrannten Wohnhauses nach einem Brand in Spokane, Washington, mit Rauch im Hintergrund.
© APA/AFP/ERICK DOXEY
Im US-Bundesstaat Washington kämpfen Einsatzkräfte gegen eine der schwersten Waldbrandlagen der vergangenen Jahre. Tausende Hektar Land stehen in Flammen, ganze Wohngebiete sind bedroht – Zehntausende Menschen mussten ihre Häuser verlassen.
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Besonders dramatisch ist die Situation rund um Spokane, die zweitgrößte Stadt Washingtons mit rund 230.000 Einwohnern. Gleich mehrere Großbrände wüten in der Region und haben bereits eine Fläche von mehr als 21 Quadratkilometern zerstört.

Über 600 Gebäude sollen den Flammen zum Opfer gefallen sein. Viele Bewohner konnten nur mit dem Nötigsten fliehen. Bilder zeigen dichten Rauch über der Stadt, verängstigte Menschen auf verstopften Straßen und Familien, die vor den Flammen flüchten.

Die Behörden haben im größten Kongresszentrum der Stadt eine Notunterkunft eingerichtet.

"Das Wetter arbeitet gegen uns"

Die Löscharbeiten werden durch schwierige Bedingungen massiv erschwert. Meteorologen rechnen mit starken Windböen von bis zu 72 km/h, die die Flammen weiter antreiben könnten.

"Das Wetter arbeitet gegen uns, auch das Gelände erschwert unsere Arbeit", sagte Benjamin Cossel, Sprecher eines Spezial-Einsatzteams aus Kalifornien, das zur Unterstützung angefordert wurde. Wie viele Menschen verletzt wurden oder ums Leben kamen, ist bislang nicht bekannt.

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Gouverneur ruft Notstand aus

Angesichts der dramatischen Lage rief Washingtons Gouverneur Bob Ferguson bereits den Notstand aus. Der Nationale Wetterdienst warnte vor einer "besonders gefährlichen Lage" durch die extreme Waldbrandgefahr.

Washington erlebt derzeit das vierte Dürrejahr in Folge – so viele trockene Jahre hintereinander wie noch nie zuvor.

Drei Großbrände bedrohen die Region

Rund um Spokane kämpfen Feuerwehrleute aktuell gegen drei besonders große Feuer:

  • Old Trails Fire
  • Fairview Fire
  • Meadowview Fire

Zusätzliche Einsatzkräfte wurden aus anderen Bundesstaaten hinzugezogen, um die Flammen einzudämmen.

Auch Idaho und Oregon kämpfen gegen Feuer

Nicht nur Washington ist betroffen: Auch in Idaho und Oregon wüten schwere Waldbrände.

Trümmer eines ausgebrannten Wohnhauses nach einem Brand in Spokane, Washington, mit Rauch im Hintergrund.
© APA/AFP/ERICK DOXEY

Dort kämpfen Einsatzkräfte bereits seit zehn Tagen gegen ein riesiges Feuer, das fast 1360 Quadratkilometer Grasland zerstört hat. Besonders betroffen sind Regionen mit zahlreichen Rinderfarmen. Nach Angaben der Behörden sind dort mehr als 600 Wohnhäuser und 800 weitere Gebäude bedroht. Als Ursache gilt ein Blitzschlag. Die Wetterlage bleibt angespannt – und die nächsten Tage könnten für die Einsatzkräfte entscheidend werden.

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