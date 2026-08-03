Welt
TV
E-Paper
Immo
Welt

Notstand ausgerufen

Wasser-Knappheit! Jetzt wird die Donau gesprengt

OR
von
© Getty Images
Die extreme Trockenheit zwingt Rumänien zu ungewöhnlichen Maßnahmen: Weil der Wasserstand der Donau weiter sinkt, rückt nun sogar das Militär an. Mit gezielten Sprengungen soll der Fluss umgeleitet werden, damit ein Atomkraftwerk weiterhin ausreichend Kühlwasser bekommt.
OE24 auf Google bevorzugen

Reaktor wegen Wassermangel abgeschaltet

Die anhaltend niedrigen Pegelstände der Donau sorgen in Rumänien für eine ernste Energiekrise. Beim Atomkraftwerk Cernavodă musste bereits ein Reaktor abgeschaltet werden, weil nicht mehr genügend Kühlwasser zur Verfügung stand.

Nun geht es darum, den verbleibenden Reaktor zu sichern und die Wasserversorgung für die Kühlung aufrechtzuerhalten.

Auch interessant

Salzburg-Premiere: Promis trotzen Gewitter!

Bergsteiger (68) stürzt 50 Meter in den Tod

Benko-Villa soll jetzt Luxus-Hotel werden

Militär sprengt Donau für Wasserumleitung

Um den Wasserfluss zu verbessern, wurden Spezialkräfte der rumänischen Marine eingesetzt. Sie führten am Sonntag eine gezielte Sprengung in der Donau durch.

Das Ziel: Hindernisse im Flussbett zu beseitigen und das Wasser in einen Bereich umzuleiten, der das Atomkraftwerk mit ausreichend Kühlwasser versorgen kann. Doch der erste Versuch brachte offenbar nicht den gewünschten Erfolg. Die Sprengung reichte nicht aus – bereits am Montag sollen weitere Detonationen folgen.

Stromproduktion massiv eingebrochen

Die niedrigen Wasserstände treffen Rumänien besonders hart, weil die Donau eine wichtige Rolle für die Energieversorgung des Landes spielt.

Neben dem Atomkraftwerk sind auch Wasserkraftwerke betroffen. Durch den Rückgang der Stromproduktion wächst der Druck auf das gesamte Energiesystem. Die Regierung reagierte bereits: Wegen der angespannten Lage wurde für den gesamten August ein landesweiter Notstand ausgerufen.

Extreme Trockenheit verschärft Situation

Die Donau führt derzeit ungewöhnlich wenig Wasser. Die Kombination aus anhaltender Hitze, fehlenden Niederschlägen und niedrigen Pegelständen stellt viele Länder entlang des Flusses vor Probleme.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Wasser-Knappheit! Jetzt wird die Donau gesprengt

Die schönsten Hochzeitslocations Österreichs 2026

So ließ Hirscher ORF-Pariasek auflaufen

UniCredit: Faule Kredite in Osteuropa vor Höhepunkt

Feuer-Hölle: Waldbrände verschlingen Teile von Washington

Frau tot in Koffer: Afghane gesteht Horror-Mord

Enorme Hitze: Höchste Warnstufe in Italien

Schon nächste Woche: Hier kann man totale Sonnenfinsternis bestaunen

Thomas Saliger über Ergebnisse des Ost-Gipfels

Drei Jahre Haft für Vierfachmord