Österreich
TV
E-Paper
Immo
Stars

Oper

Salzburg-Premiere: Promis trotzen Gewitter!

Eine Frau im pinken Kleid und ein Mann im Smoking posieren lächelnd bei den Salzburger Festspielen.
© FRANZ NEUMAYR
Ein Hauch von Mars in der Mozartstadt: Bei der zweiten Opernpremiere der Salzburger Festspiele verwandelte sich das Haus für Mozart in eine futuristische Kulisse – und zog eine hochkarätige Riege aus Wirtschaft und Kultur an.
OE24 auf Google bevorzugen

Dass Richard Strauss bei der Komposition von "Ariadne auf Naxos" an den Roten Planeten dachte, darf bezweifelt werden. Regisseur Ersan Mondtag wagte bei den diesjährigen Festspielen dennoch den mutigen Sprung ins Weltall und verlegte die Handlung vom Wiener Rokoko direkt auf den Mars. Ein Inszenierungs-Coup, der beim Premierenpublikum hervorragend ankam – allen voran bei den Urenkelinnen des Komponisten, Madeleine Rohla-Strauss und Marie-Theres Leeb-Strauss, die die Aufführung gemeinsam mit Festspiel-Protokollchefin Suzanne Harf begeistert aus dem Parkett verfolgten.

Eine Frau im roten Abendkleid und ein junger Mann im Anzug posieren draußen bei einem Event.
Festspielpräsdientin Kristina Hammer mit Sohn Nicolaus. © FRANZ NEUMAYR

Dass der Saal bis auf den letzten Platz gefüllt war, lag nicht zuletzt an der schwedischen Sopranistin Christina Nilsson, die nach der kurzfristigen Absage von Star-Mezzosopranistin Elīna Garanča glanzvoll einsprang. Für zusätzliche Hektik vor den Toren sorgte das Wetter: Dunkle Wolken über der Salzach erzwangen zeitgleich die Verlegung des "Jedermann" vom Domplatz ins Große Festspielhaus, woraufhin die Prominenz besonders zügig ins Haus für Mozart eilte.

Ein Mann fährt barfuß in gelbem Anzug auf einem Fahrrad durch einen Torbogen.
Philipp Hochmair mit dem Fahrrad. © FRANZ NEUMAYR

Auch interessant

Geheime Hochzeit? Victoria Swarovski trägt "forever"-Ring

Chris Norman und Nena begeistern in Bad Hofgastein

Martina Reuter: Kälteschock vor Bodybuilding-Event

Wirtschaftskapitäne & High-Society trotzen dem Regen

Das heitere Promi-Aufgebot zeigte sich von den Regengüssen völlig unbeeindruckt. Unter die traditionellen Premieren-Gäste wie Elisabeth Prinzessin Auersperg-Breunner, Corinne Flick (in Begleitung ihrer Mutter Corinne Müller-Vivil), Eva Maria Baron von Schilgen mit Klaus Mathis sowie Festspielpräsidentin Kristina Hammer (mit Sohn Nicolaus) mischte sich eine geballte Ladung Wirtschaftspower.

Frau in blau-weiß kariertem Abendkleid bei einer Veranstaltung der Salzburger Festspiele.
Carolin Sinemus © FRANZ NEUMAYR

Top-Manager wie Verbund-General Michael Strugl, Energie-Oberösterreich-Chef Leonhard Schitter, Palfinger-Vorstand Andreas Klauser und Verleger Wolfgang Rosam nutzten den Festspiel-Abend für intensives Networking auf dem kulturellen Glanzparkett.

Ein elegant gekleidetes Paar posiert auf dem roten Teppich vor dem Festspielhaus in Salzburg.
Verleger Wolfgang Rosam mit Ehefrau Angelika. © FRANZ NEUMAYR

Designer-Looks und prominente Gesichter

Auch die High Society nutzte die Premiere für stilvolle Auftritte. Birgit Lauda zeigte sich erneut an der Seite ihres Ehemanns Marcus Sieberer, während Designerin Carolin Sinemus in einem auffälligen blau-weißen Ensemble alle Blicke auf sich zog.

Zwei Männer in Anzügen posieren bei einer Veranstaltung in Salzburg im Freien.
Galerist Thaddaeus Ropac mit Künstler Albert Ostermaier (links). © FRANZ NEUMAYR

Ebenfalls unter den begeisterten Gästen der Mars-Oper: Ex-Politiker Werner Fasslabend mit Ehefrau Martina sowie die neue Rektorin der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität (PMU), Annemarie Weißenbacher. Ein rundum gelungener Premieren-Abend, der bewies, dass Hochkultur in Salzburg selbst Lichtjahre entfernt auf dem Mars für volles Haus sorgt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Vettel will Ferrari vorantreiben

Regen-Drama: Hochmair vor Jedermann "gefangen"

Ministerklage gegen Blümel gescheitert

Martina Reuter: Kälteschock vor Bodybuilding-Event

Salzburg-Premiere: Promis trotzen Gewitter!

Geheime Hochzeit? Victoria Swarovski trägt "forever"-Ring

500 Feldbetten für gestrandete Passagiere

Austria vertraut Goalie-Youngster

Chris Norman und Nena begeistern in Bad Hofgastein

Italien: kein 3G bei Einreise mehr