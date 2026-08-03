Salzburg-Premiere: Promis trotzen Gewitter!

Ein Hauch von Mars in der Mozartstadt: Bei der zweiten Opernpremiere der Salzburger Festspiele verwandelte sich das Haus für Mozart in eine futuristische Kulisse – und zog eine hochkarätige Riege aus Wirtschaft und Kultur an.

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Dass Richard Strauss bei der Komposition von "Ariadne auf Naxos" an den Roten Planeten dachte, darf bezweifelt werden. Regisseur Ersan Mondtag wagte bei den diesjährigen Festspielen dennoch den mutigen Sprung ins Weltall und verlegte die Handlung vom Wiener Rokoko direkt auf den Mars. Ein Inszenierungs-Coup, der beim Premierenpublikum hervorragend ankam – allen voran bei den Urenkelinnen des Komponisten, Madeleine Rohla-Strauss und Marie-Theres Leeb-Strauss, die die Aufführung gemeinsam mit Festspiel-Protokollchefin Suzanne Harf begeistert aus dem Parkett verfolgten.

Festspielpräsdientin Kristina Hammer mit Sohn Nicolaus. © FRANZ NEUMAYR

Dass der Saal bis auf den letzten Platz gefüllt war, lag nicht zuletzt an der schwedischen Sopranistin Christina Nilsson, die nach der kurzfristigen Absage von Star-Mezzosopranistin Elīna Garanča glanzvoll einsprang. Für zusätzliche Hektik vor den Toren sorgte das Wetter: Dunkle Wolken über der Salzach erzwangen zeitgleich die Verlegung des "Jedermann" vom Domplatz ins Große Festspielhaus, woraufhin die Prominenz besonders zügig ins Haus für Mozart eilte.

Philipp Hochmair mit dem Fahrrad. © FRANZ NEUMAYR

Wirtschaftskapitäne & High-Society trotzen dem Regen

Das heitere Promi-Aufgebot zeigte sich von den Regengüssen völlig unbeeindruckt. Unter die traditionellen Premieren-Gäste wie Elisabeth Prinzessin Auersperg-Breunner, Corinne Flick (in Begleitung ihrer Mutter Corinne Müller-Vivil), Eva Maria Baron von Schilgen mit Klaus Mathis sowie Festspielpräsidentin Kristina Hammer (mit Sohn Nicolaus) mischte sich eine geballte Ladung Wirtschaftspower.

Carolin Sinemus © FRANZ NEUMAYR

Top-Manager wie Verbund-General Michael Strugl, Energie-Oberösterreich-Chef Leonhard Schitter, Palfinger-Vorstand Andreas Klauser und Verleger Wolfgang Rosam nutzten den Festspiel-Abend für intensives Networking auf dem kulturellen Glanzparkett.

Verleger Wolfgang Rosam mit Ehefrau Angelika. © FRANZ NEUMAYR

Designer-Looks und prominente Gesichter

Auch die High Society nutzte die Premiere für stilvolle Auftritte. Birgit Lauda zeigte sich erneut an der Seite ihres Ehemanns Marcus Sieberer, während Designerin Carolin Sinemus in einem auffälligen blau-weißen Ensemble alle Blicke auf sich zog.

Galerist Thaddaeus Ropac mit Künstler Albert Ostermaier (links). © FRANZ NEUMAYR

Ebenfalls unter den begeisterten Gästen der Mars-Oper: Ex-Politiker Werner Fasslabend mit Ehefrau Martina sowie die neue Rektorin der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität (PMU), Annemarie Weißenbacher. Ein rundum gelungener Premieren-Abend, der bewies, dass Hochkultur in Salzburg selbst Lichtjahre entfernt auf dem Mars für volles Haus sorgt.