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Tragischer Unfall

"Forsthaus Rampensau"-Star stirbt bei Horror-Crash

Ein lächelndes Paar steht auf einer Wiese vor einem bewaldeten Hang und umarmt sich.
© ATV
Trauer um den ehemaligen "Forsthaus Rampensau"-Teilnehmer Mano Machinek: Der Reality-TV-Star ist bei einem schweren Autounfall ums Leben gekommen.
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Die traurige Nachricht wurde inzwischen von ATV offiziell bestätigt.

Auf Instagram verabschiedete sich der Sender mit bewegenden Worten von Machinek und sprach zugleich seiner Lebensgefährtin Maria Maksimovic sein Mitgefühl aus. "Maria, wir wünschen dir ganz viel Kraft und sind in Gedanken bei dir", heißt es in dem Beitrag.

Machinek war gemeinsam mit der Influencerin, die unter anderem aus der RTL-Show "Der Bachelor" bekannt ist, in der ATV-Sendung "Forsthaus Rampensau" zu sehen. Das Paar stellte sich dort gemeinsam den Herausforderungen des Reality-Formats.

"Ich brauche Zeit"

Besonders emotional reagierte Maria Maksimovic selbst auf den tragischen Verlust. In einer Instagram-Story meldete sie sich unter Tränen bei ihren Followern zu Wort. "Ich brauche ein bisschen Zeit. Es stresst mich, dass alle Leute so viel wissen und ich gefühlt noch gar nichts weiß", sagte sie sichtlich erschüttert und bat ihre Community um Geduld und Verständnis.

Machinek war nicht nur als Reality-TV-Teilnehmer bekannt, sondern arbeitete auch als Ingenieur und Model. Seine große Leidenschaft galt schnellen Sportwagen und dem Motorsport, die auf seinen Social-Media-Kanälen regelmäßig zu sehen waren. Medienberichten zufolge war er mit einem Porsche unterwegs, als es zu dem tödlichen Unfall kam. Die genauen Umstände des Unglücks sind bislang nicht bekannt.

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