ÖFB-Star beim ersten Testspiel verletzt raus

Carney Chukwuemeka muss bei seinem ersten Testspiel am Knie verletzt raus. Der Dortmund-Star musste gegen FC Tokyo vorzeitig raus.

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Derzeit bereitet sich Borussia Dortmund mit einer Asien-Tour auf die neue Saison vor. Dabei trafen sie am Samstag auf die japanische Mannschaft FC Tokyo. Doch nach wenigen Minuten gab es eine Schrecksekunde für einen der ÖFB-Stars. Carney Chukwuemeka hatte Schmerzen am rechten Knie.

Er griff das Knie und wurde außerhalb des Spielfeldes behandelt. Chukwuemeka versuchte noch einmal, jedoch musste er nach 23 Minuten ausgewechselt werden. Für ihn kam Takato Yamamoto rein. Der 22-Jährige ging sofort in Richtung Kabine.

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Derzeit gibt es keine genauen Informationen zu Chukwuemeka.