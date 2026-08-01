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ÖFB-Star beim ersten Testspiel verletzt raus

Ein spanischer Spieler im roten Trikot spielt den Ball, während zwei Österreicher verteidigen.
© Getty Images
Carney Chukwuemeka muss bei seinem ersten Testspiel am Knie verletzt raus. Der Dortmund-Star musste gegen FC Tokyo vorzeitig raus.
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Derzeit bereitet sich Borussia Dortmund mit einer Asien-Tour auf die neue Saison vor. Dabei trafen sie am Samstag auf die japanische Mannschaft FC Tokyo. Doch nach wenigen Minuten gab es eine Schrecksekunde für einen der ÖFB-Stars. Carney Chukwuemeka hatte Schmerzen am rechten Knie.

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Er griff das Knie und wurde außerhalb des Spielfeldes behandelt. Chukwuemeka versuchte noch einmal, jedoch musste er nach 23 Minuten ausgewechselt werden. Für ihn kam Takato Yamamoto rein. Der 22-Jährige ging sofort in Richtung Kabine.

Derzeit gibt es keine genauen Informationen zu Chukwuemeka.

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