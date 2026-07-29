Bayern-Beben: Neuer vor Karriere-Ende

Die neue Bundesliga-Saison wird für den Weltmeister von 2014 die letzte sein.

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Paukenschlag beim FC Bayern! Torwart-Gigant Manuel Neuer (40) lässt die Mega-Bombe platzen! Nach seiner ersten schweißtreibenden Einheit im Sommer-Trainingslager am Tegernsee sprach der Kapitän Klartext über seine Zukunft – und versetzte die Fußball-Welt in Aufruhr. "Ich spiele nicht die Spiele, um zu sagen: Das ist jetzt mein letztes Spiel – egal, ob ich vielleicht in dem einen oder anderen Stadion das letzte Mal gewesen bin. Aber es sieht schon stark danach aus, dass ich aufhöre", sagte Neuer gegenüber deutschen Medien.

Urbig steht als Nachfolger fest

Es sieht ganz stark danach aus, dass die anstehende Saison 2026/27 die allerletzte Reise des Welttorhüters im Bayern-Trikot wird! Im Sommer 2027 soll endgültig Schluss sein mit der einmaligen Profi-Karriere. Die Bayern-Bosse bereiten sich bereits auf den Generationenwechsel vor: Als neuer Kronprinz zwischen den Pfosten des Rekordmeisters steht Jonas Urbig parat. Die Ära Neuer biegt auf die Zielgerade ein!