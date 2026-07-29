Nach 114 Jahren: Baggio-Klub ist pleite

Der italienische Traditionsverein Brescia Calcio ist offiziell insolvent.

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Ein Gericht erklärte den 1911 gegründeten Klub am Dienstag für zahlungsunfähig. Zurück bleibt ein Schuldenberg von rund 20 Millionen Euro.

Dabei prägten einst zahlreiche Weltstars die Geschichte des Vereins. Spieler wie Roberto Baggio, Andrea Pirlo, Pep Guardiola und der ehemalige Bayern-Stürmer Luca Toni trugen das Trikot von Brescia und sorgten international für Schlagzeilen.

© Getty Images

Die finanzielle Krise des Klubs hatte sich zuletzt immer weiter verschärft. Auslöser waren unter anderem offene Gehalts- und Sozialversicherungszahlungen, die mit Steuergutschriften verrechnet werden sollten. Diese wurden später jedoch für ungültig erklärt.

Keine Lizenz

Sportlich hatte Brescia in der Saison 2024/25 den Klassenerhalt in der Serie B geschafft. Wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten folgte allerdings ein Punktabzug, der den Klub in die Abstiegszone beförderte. Anschließend erhielt Brescia keine Lizenz für die Serie C.

Klubpräsident Massimo Cellino verzichtete auf die Anmeldung für die neue Saison, woraufhin der italienische Verband FIGC die Profilizenz entzog. Nun übernimmt ein Insolvenzverwalter die Abwicklung des Vereinsvermögens.

Nach der Auflösung entstand mit Union Brescia bereits ein neuer Klub, der den Weg zurück in den Profifußball schaffen will. Die Zukunft des traditionsreichen Namens Brescia Calcio bleibt jedoch ungewiss.