Kult-Goalie Vozinha muss Namen ändern

Vozinha muss sich auf eine ungewohnte Änderung einstellen

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der Kult-Torhüter von Kap Verde darf seinen berühmten Spitznamen künftig nicht mehr auf dem Trikot tragen. Nach seinem Wechsel zum chilenischen Traditionsklub Colo-Colo wird der 40-Jährige offiziell unter seinem echten Namen auflaufen müssen.

Der Grund liegt in den Regeln der chilenischen Liga. Dort sind Spitznamen auf den Rückseiten der Trikots nicht erlaubt. Wer trotzdem mit einem solchen Namen spielt, riskiert laut Medienberichten sogar eine Gelbe Karte und eine Geldstrafe.

Kein Spitzname erlaubt

Aus "Vozinha" wird deshalb künftig entweder "Evora", "Dias" oder "Evora Dias" auf dem Dress stehen. Gemeint ist damit sein bürgerlicher Name Josimar José Evora Dias.

© APA/AFP/CHANDAN KHANNA

Seinen Spitznamen hatte der Torhüter durch seine starken Leistungen bei der Weltmeisterschaft weltweit bekannt gemacht. Nach einer spektakulären Partie gegen den späteren Weltmeister Spanien explodierten seine Follower-Zahlen in den sozialen Medien.

Trotz seines Alters will Vozinha seine Karriere noch fortsetzen. "Ich liebe Fußball. Ich möchte mindestens noch ein oder zwei Jahre spielen", erklärte der Keeper vor seinem Wechsel nach Chile.