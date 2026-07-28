Ex-Sturm-Graz-Star am helllichten Tag brutal überfallen

Der frühere Sturm-Graz-Spieler Mohammed Fuseini wurde in Brüssel Opfer eines brutalen Raubüberfalls. Fünf Täter zerrten den Stürmer aus seinem Auto.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Vergangenen Sonntag wurde der ghanaische Profi-Fußballer Mohammed Fuseini (24) Opfer eines brutalen Straßenraubs in Brüssel, wie belgische Medien berichten. Der Stürmer von Royale Union Saint-Gilloise, der in seiner Karriere auch für Sturm Graz aktiv war (18 Einsätze in der ADMIRAL Bundesliga), saß am Sonntagmorgen gegen 6.30 Uhr nach einem Abend im Nachtclub "Bloody Louis" auf der Avenue Louise in seinem geparkten Auto. Plötzlich wurde er von Männern mit Kapuzen über dem Kopf angesprochen.

Brutaler Überfall im Auto

Fünf Angreifer zerrten den ghanaischen Angreifer gewaltsam aus seinem Auto. Sie rissen ihm sofort das Smartphone aus der Hand und raubten ihm seine "Rolex Datejust" im geschätzten Wert zwischen 8.000 und 14.000 Euro. Ein Komplize der Bande untersuchte währenddessen das Auto des Fußballers.

Laut Ermittlungen filmte ein Teamkollege die schockierende Szene. Nach der Tat ließen die Angreifer von ihm ab und flüchteten. Fuseini erlitt leichte Verletzungen, wurde im Krankenhaus untersucht und konnte am Montag bereits wieder am Training seines Vereins teilnehmen. Ein Verdächtiger wurde inzwischen festgenommen und wegen bandenmäßigen Diebstahls mit Gewaltanwendung angeklagt.

Karriere in Österreich und Belgien

Der Stürmer wechselte im Februar 2022 aus der "Right to Dream Academy" nach Österreich zum SK Sturm Graz. Zunächst spielte er für die Reservemannschaft in der Regionalliga Mitte und stieg mit dem Team als Meister in die 2. Liga auf. Zur Saison 2022/23 rückte er in den Kader der Bundesligamannschaft auf und debütierte im Juli 2022 zunächst aber in der 2. Liga. Im August 2022 gab er sein Pflichtspieldebüt für die Profis in der UEFA Champions League und etwa drei Wochen später in der Bundesliga gegen den SK Rapid Wien. Im November 2022 wurde sein Vertrag bis Sommer 2026 verlängert. Nach einer Leihe zum dänischen Verein Randers FC im Januar 2024 wechselte er im Sommer 2024 fest nach Belgien zu Royale Union Saint-Gilloise, wo er in den Folgejahren Meister und Pokalsieger wurde.