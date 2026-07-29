Alaba-Poker: Dieser Klub ist plötzlich Favorit

David Alaba ist nach seinem Abschied von Real Madrid weiterhin auf Klubsuche – und die Wettanbieter sehen derzeit einen überraschenden Favoriten.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Laut den aktuellen Quoten britischer Buchmacher hat Manchester United die besten Chancen, den österreichischen Teamkapitän unter Vertrag zu nehmen.

Wechsel auf die Insel?

Für einen Wechsel ins Old Trafford werden derzeit Quoten von rund 2,88 angeboten. Dahinter folgen unter anderem die saudischen Spitzenklubs Al-Hilal, Al-Ittihad und Al-Nassr sowie Inter Miami aus der MLS. Auch Juventus und RB Salzburg werden von den Buchmachern als mögliche Ziele gehandelt.

© SkyBet

Ob Manchester United tatsächlich zuschlägt, ist allerdings offen. Zwar suchen die "Red Devils" nach zusätzlichen Optionen für die Defensive, doch Experten sehen einige Hürden. Alaba müsste wohl deutliche Gehaltseinbußen im Vergleich zu seinem Vertrag bei Real Madrid hinnehmen. Zudem verfügt United mit Luke Shaw, Patrick Dorgu sowie mehreren Innenverteidigern bereits über zahlreiche Alternativen.

Zahlreiche Optionen

Der 34-Jährige selbst hat sich nach dem WM-Aus mit Österreich erstmals zu seiner Zukunft geäußert. Unmittelbar nach dem Achtelfinal-Aus gegen den späteren Weltmeister Spanien erklärte Alaba, dass für ihn bis dahin ausschließlich die Weltmeisterschaft im Fokus gestanden habe. Nun beginne "ein neues Kapitel". Er wolle weiterhin auf höchstem Niveau spielen und schließe grundsätzlich keine Option aus.

Neben Manchester United gelten vor allem finanzstarke Klubs aus Saudi-Arabien sowie Klubs aus der MLS als ernsthafte Interessenten. Zudem wurde Alaba auch immer wieder mit Vereinen aus Italien (u.a. AC Milan) und der Türkei (Galatasaray) in Verbindung gebracht