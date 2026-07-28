Bayern-Kapitän Manuel Neuer spricht über sein Karriereende

Kapitän Manuel Neuer (40) hat beim Trainingslager am Tegernsee ein baldiges Karriereende in den Raum gestellt. Für den Tormann könnte bald Schluss sein.

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Am Dienstag startete Manuel Neuer (40) im Trainingslager am Tegernsee in seine bereits 21. Bundesliga-Saison. Es ist seine 16. Spielzeit beim FC Bayern München, zuvor war er fünf Jahre lang beim FC Schalke 04 aktiv. Nach einem vierwöchigen Urlaub im Anschluss an das WM-Debakel mit der DFB-Elf stand nun die erste Trainingseinheit an – und direkt danach äußerte sich der Torhüter konkret zu seiner Zukunft.

Neuer äußert sich zur Zukunft

Auf die Frage der "Bild", ob er erst gegen Saisonende entscheiden wolle, ob er seinen Vertrag noch einmal verlängert oder im Sommer 2027 endgültig aufhört, antwortete der Weltmeister von 2014 offen: "Ich spiele nicht die Spiele, um zu sagen: Das ist jetzt mein letztes Spiel – egal, ob ich vielleicht in dem einen oder anderen Stadion das letzte Mal gewesen bin. Aber es sieht schon stark danach aus, dass ich aufhöre!"

Gründe für die Vertragsverlängerung

Erst im Mai hatte der deutsche Rekordmeister den Vertrag mit Neuer um ein weiteres Jahr verlängert. Dabei gab der fünfmalige Welttorhüter zu, dass ein Karriereende bereits während seiner monatelangen Überlegungen im Raum stand: "Ich hätte vielleicht in 85 Prozent der Fälle aufgehört, aber in dieser Mannschaft und mit dem Staff und Trainerteam macht es einfach Spaß." Die Aussicht, um alle Titel zu spielen und die Struktur im Verein gehörten laut Neuer zu den restlichen 15 Prozent, bei denen er sich dachte: "Ich muss auf jeden Fall weitermachen. Es macht einfach Spaß."

Abschied im Champions-League-Finale

"Ich mache das für mich persönlich, weil ich auch in der Lage bin, der Mannschaft immer zu helfen – und ich habe die Unterstützung aus meinem Familien- und Freundeskreis", erklärte Neuer seine Motivation für die anstehende Spielzeit. Nach dieser 21. Saison soll dann aber aller Voraussicht nach tatsächlich Schluss sein. Am liebsten würde sich der Bayern-Torhüter am Samstag, 5. Juni 2027, nach dem Endspiel im Estadio Metropolitano von Atlético Madrid mit seinem dritten Champions-League-Titel nach 2013 und 2020 aus dem Profifußball verabschieden.