Kein Visum
Regeländerung: Berater erklärt Ndukwe-Situation
Manager Georg Lederer erklärte dem ORF die Gründe. Der 18-Jährige hat nicht genügend Punkte für ein Arbeitsvisum in England.
Das war bekannt, nicht aber die Reduktion an Sonderplätzen. „Vereine hatten zwei Ausnahmeplätze.
Ndukwe hat sich vorbildlich verhalten
In der neuen Saison wird um einen Platz reduziert. Das wussten wir nicht, das wusste der Verein nicht“, so Lederer.
Auch interessant
Ndukwe sei aber enorm professionell damit umgegangen. Eine FAK-Rückkehr steht auch im Raum, für die nötigen Visum-Punkte wird aber eine größere Liga angestrebt.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden