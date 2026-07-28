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Kein Visum

Regeländerung: Berater erklärt Ndukwe-Situation

OR
von
Ifeanyi Ndukwe beim Liverpool FC
© ISI Photos via Getty Images
Erst im Sommer von der Austria für drei Millionen Euro zu Liverpool gewechselt, muss ÖFB-Juwel Ifeanyi Ndukwe den Verein leihweise wieder verlassen.
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Manager Georg Lederer erklärte dem ORF die Gründe. Der 18-Jährige hat nicht genügend Punkte für ein Arbeitsvisum in England.

Das war bekannt, nicht aber die Reduktion an Sonderplätzen. „Vereine hatten zwei Ausnahmeplätze.

Ndukwe hat sich vorbildlich verhalten

In der neuen Saison wird um einen Platz reduziert. Das wussten wir nicht, das wusste der Verein nicht“, so Lederer.

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Ndukwe sei aber enorm professionell damit umgegangen. Eine FAK-Rückkehr steht auch im Raum, für die nötigen Visum-Punkte wird aber eine größere Liga angestrebt.

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