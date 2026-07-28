Termin für Ronaldos Portugal-Ende bekannt?

Auch während der WM 2026 wurde wieder über Cristiano Ronaldos Karriereende in Portugals Nationalmannschaft spekuliert. Jetzt könnte es einen Termin geben.

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Noch ist nicht klar, ob der 41-Jährige die EM 2028 oder sogar die Heim-WM 2030 abwarten möchte.

Laut einem Bericht könnte die 233 Partien andauernde Karriere im Nationaltrikot noch in diesem Jahr vorbei sein – genauer gesagt in rund einem Monat.

Das große Ende in Lissabon?

Wie der jordanische Journalist Mohammed Awaad nämlich berichtet, könnte der 24. September als CR7s Ende bei Portugal in die Geschichte eingehen.

An diesem Tag geht es in der Nations League gegen Wales. Der Termin wäre aber aus einem anderen Grund etwas ganz Besonderes, gespielt wird nämlich im Estádio José Alvalade.

Das Stadion in Lissabon gehört Sporting SP, dem Verein, bei dem für den jungen Ronaldo 2002/03 damals alles begann.

Feststehen soll aber auf jeden Fall, dass Ronaldo noch an kein Ende im Vereinsfußball denkt. Sein Vertrag bei Al-Nassr läuft noch bis 2027, vorher ist demnach kein Karriereende geplant.