Mitten in den Alpen: Mann baut sich "Mini-Griechenland"

Ein Content Creator hat seinen Garten in ein mediterranes Paradies verwandelt.

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Über vier Jahre lang schuftete Michael Scherrer an seinem ganz persönlichen Traum: Einem eigenen kleinen Griechenland-Dorf – inklusive gemütlicher Bar und Pflastersteinen direkt in seinem Garten am Bodensee.

Der 48-jährige Schweizer scheute keine Mühen und investierte rund 12.000 Euro, um das rund 23 Quadratmeter große Minidorf aufzubauen. Ganz ohne Hürden lief das Mammut-Projekt allerdings nicht ab. Schweizer Baubestimmungen und schlechtes Wetter sorgten immer wieder für Verzögerungen. "Es hat viel länger gedauert als gedacht, weil wir Bewilligungen brauchten und wegen des Wetters Pausen einlegen mussten", erklärt Scherrer.

Die Idee entstand nach dem Bau einer märchenhaften Gasse. Das typisch griechische Design mit den weißen Wänden und blauen Fensterläden überzeugte den Schweizer sofort durch die schlichte Eleganz.

Urlaubs-Täuschung für Freunde und Familie

Das Ergebnis überzeugt auf ganzer Linie: Wenn man in der selbstgebauten Bar sitzt, fühlt man sich direkt ins Mittelmeer versetzt. Die Illusion ist sogar so perfekt, dass Bekannte und Freunde regelmäßig darauf hineinfallen. "Meine Schwester hat einmal Fotos an ihre Arbeitskollegen geschickt. Als sie zurückkam, fragten sie gleich sechs Kollegen, wie ihr Urlaub war!", schmunzelt der 48-Jährige.

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Über die Wintermonate ruhen die Arbeiten am Projekt. Für das nächste Frühjahr hat der Tüftler aber schon große Pläne: Er möchte in eines der kleinen Gebäude ein Bett stellen, damit Gäste dort übernachten können. Zudem plant Scherrer bereits ein Fischerdorf als nächstes Highlight in seinem Garten.