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Schock! Delfin "Oliver" greift Schwimmer an

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Delfin Oliver wurde in Kroatien zur Touristenattraktion. Nun gab es die erste unschöne Begegnung für einen Schwimmer, der von dem Tier unter Wasser gedrückt wurde.
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Erst vor wenigen Wochen hatte Delfin "Oliver" Schlagzeilen gemacht. Er wurde in Kroatien zur Touristenattraktion, weil er den Kontakt zu Menschen sucht. Nun allerdings gab es die erste unschöne Begegnung für einen Schwimmer. Seit Auftauchen des zutraulichen Delfins warnen Meeresbiologen davor, dem Großen Tümmler zu nahe zu kommen. Immer wieder wird betont, dass "Oliver" ein Wildtier sei, sein Verhalten könne plötzlich umschlagen und auch sein "Spielen" für Menschen gefährlich werden. Auch für Urlauber aus Österreich, die gerne an der adriatischen Küste schwimmen, ist dieser Vorfall eine wichtige Mahnung. Und genau das dürfte nun passiert sein, wie ein Video zeigt, das auf TikTok kursiert. Zu sehen ist ein Schwimmer, der plötzlich von dem Delfin unter Wasser gedrückt wird. Der Badegast soll kroatischen Medienberichten zufolge mit dem Schrecken davongekommen sein.

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Risiken für Mensch und Tier

Der Große Tümmler ist im heurigen Sommer oft in den Gewässern rund um Novigrad, Maslenica und Karin gesehen worden. Immer wieder nutzen Badegäste das Vertrauen des Tieres aus. Sie lassen sich von dem Großen Tümmler ziehen, spielen Wasserball mit ihm oder Schwimmen ganz nahe neben "Oliver". Und das, obwohl das "Blue World Institute", eine kroatische Einrichtung für Meeresforschung, bereits vor einem Monat eindringlich dazu aufgerufen hat, dem Tier aus dem Weg zu gehen. Denn abgesehen davon, dass Wildtiere unberechenbar sind, kann ein Delfin auch Krankheiten wie etwa Tuberkulose oder Bindehautentzündungen übertragen.

Gefahren für den Delfin Oliver

Die Gefahr für den Delfin ist übrigens nicht minder gering: Er kann durch das Anhalten an seinen Flossen Verletzungen davontragen. Außerdem darf er keinesfalls gefüttert werden, da sich das negativ auf seinen Jagdinstinkt auswirken kann.

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