Rettungsschwimmer (16) rettet Kind vorm Ertrinken

Dramatische Szenen an einem Strand in Kalifornien: Ein zehnjähriger Bub gerät in starke Strömungen und droht zu ertrinken. Ein erst 16-jähriger Rettungsschwimmer springt ohne zu zögern ins Wasser – und wird nun als Held gefeiert.

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Der Vorfall ereignete sich am Seabright Beach in Santa Cruz. Auf einem Video, das sich derzeit rasant in den sozialen Medien verbreitet, ist zu sehen, wie der Zehnjährige von der starken Brandung erfasst wird und gegen die Wellen kämpft. Der 16-jährige Rettungsschwimmer reagiert sofort, schwimmt zu dem Buben und versucht, ihn über Wasser zu halten.

Doch die gewaltigen Wellen machen die Rettungsaktion selbst zur Gefahr. Immer wieder werden der Jugendliche und das Kind von der Brandung unter Wasser gedrückt und von der Strömung weiter hinausgezogen.

Weitere Helfer greifen ein

Schließlich eilen weitere Badegäste sowie ein zweiter Rettungsschwimmer zur Hilfe. Gemeinsam gelingt es ihnen nach bangen Minuten, den Zehnjährigen und den jungen Lifeguard sicher ans Ufer zu bringen. Der Bub wurde anschließend von Sanitätern untersucht und konnte seiner Familie übergeben werden.

Nach Angaben der Behörden mussten die Rettungsschwimmer an diesem Tag mehr als 25 Menschen aus gefährlichen Strömungen retten. Die Behörden warnten eindringlich vor starken Brandungswellen und gefährlichen Rückströmungen an der kalifornischen Küste.

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Selbst Trumps Sohn meldet sich

Für den mutigen Einsatz erhält der 16-Jährige weltweit Lob. Auch Eric Trump, Sohn des US-Präsidenten Donald Trump, zeigte sich auf X beeindruckt. Zu den Aufnahmen schrieb er: "Das ist wirklich das Beste, was Amerika zu bieten hat!" Das Video wird inzwischen millionenfach angesehen – viele feiern den jungen Rettungsschwimmer als echten Helden.