720.000 Euro gegen Hitze in Seniorenheimen

In jedem Heim soll es mindestens einen klimatisierten Gemeinschaftsraum geben.

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Die Kärntner Landesregierung hat in ihrer Sitzung am Dienstag eine neue Förderung beschlossen, mit deren Hilfe Altenwohn- und Pflegeheime Klimaanlagen ankaufen können. Dafür stehen insgesamt 720.000 Euro zur Verfügung. Sehr gut angenommen wird unterdessen die vor drei Wochen präsentierte Förderung für die Kühlung von Kärntner Schulen und Kindergärten, sagte Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) vor Journalisten.

Ziel der aktuellen Förderung sei es, in allen 79 Pflegeheimen in Kärnten zumindest einen klimatisierten Gemeinschaftsraum zu ermöglichen. Gefördert werden 60 Prozent der Investitionskosten, maximal 9.000 Euro pro Anlage. Förderfähig sind Klimaanlagen für allgemein zugängliche Aufenthalts- und Gemeinschaftsräume, die im Jahr 2026 errichtet werden, hieß es von Land Kärnten.

85 Kindereinrichtungen gefördert

Vor drei Wochen hatte die Landesregierung bereits eine Summe von vier Mio. Euro an Bedarfszuweisungsmitteln außerhalb des Rahmens für die Jahre 2026 und 2027 angekündigt, die für kühlende Maßnahmen in Kinderbildungseinrichtungen zur Verfügung stehen. Gefördert werden bis zu 80 Prozent der Investitionskosten. Bis Dienstag wurden 85 Projekte von den Kärntner Kommunen beantragt, was Fördermitteln von 1,4 Millionen Euro entspricht.

Mit den Förderungen kofinanziert werden etwa die Installation von Deckenventilatoren, Coolingrooms, Deckenkühlungen, Rollos, Jalousien und Hitzeschutzfolien. Im Außenbereich werden unter anderem Baumpflanzungen, beschattete Freiluftklassen, Trinkbrunnen, Entsiegelungen und Dachbegrünungen gefördert