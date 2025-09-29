Alles zu oe24VIP
Rafaela Aponte-Diamant mit Ehemann Gianluigi und Schauspieler Gerard Depardieu
© Getty

38 Milliarden Dollar

DIESE Schweizerin ist die reichste Selfmade-Milliardärin der Welt

29.09.25, 13:09
Rafaela Aponte-Diamant ist die reichste Selfmade-Milliardärin der Welt. Mit ihrem Mann baute sie die Reederei MSC auf – heute lenken die Kinder das Milliarden-Imperium

Alles begann 1969 auf einer Fähre von Neapel nach Capri. Rafaela Aponte traf dort den italienischen Kapitän Gianluigi Aponte. Nur ein Jahr später gründeten beide die Mediterranean Shipping Company (MSC). Mit 280.000 Dollar Startkapital kauften sie den ersten Frachter, den zweiten taufte Gianluigi auf den Namen seiner großen Liebe: „Rafaela“.

Aus dieser Geschichte entstand ein globales Schifffahrtsimperium. Heute verfügt MSC über mehr als 900 Schiffe und gilt als größte Containerschiffs-Reederei der Welt. Parallel wuchs das Kreuzfahrtgeschäft. Mit MSC Cruises stieg das Paar zur Nummer drei im internationalen Markt auf – hinter Carnival und Royal Caribbean.

© Getty

Kreuzfahrten im XXL-Format

Die „MSC World Europa“ bietet Platz für bis zu 6762 Passagiere, die neue „MSC World America“ kostete mehr als eine Milliarde Euro. Beide Schiffe tragen die Handschrift von Rafaela Aponte-Diamant. Als Krönung schuf das Unternehmen mit Ocean Cay auf den Bahamas sogar eine eigene Insel für Kreuzfahrtgäste.

Rafaela Aponte-Diamant besitzt laut „Forbes“ über 38 Milliarden Dollar und rangiert auf Platz sechs der reichstenFrauen weltweit. Dennoch tritt sie kaum öffentlich auf. Nur wenige Fotos aus den Jahren 2006 und 2010 zeigen sie. Heute führt Sohn Diego das operative Geschäft, Tochter Alexa kontrolliert die Finanzen.

MSC World Europa
© AFP

Kritik an grünen Versprechen

Trotz ehrgeiziger Ziele – MSC will bis 2050 Netto-Null-Emissionen erreichen – steht das Unternehmen unter Druck. Kritiker werfen Greenwashing vor, die niederländische Werbeaufsicht beanstandete irreführende Klimakampagnen.

