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Bis 2. August

Villacher Kirchtagswoche versetzt heuer in Li-La-Laune

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Villach. Die Tracht sitzt, das Herz klopft und ganz Villach ruft voller Freude: "Kirchtåg is!" Das Bierfass wurde von Villachs Bürgermeister Günther Albel am Sonntagvormittag angeschlagen, die 81. Villacher Kirchtagswoche ist damit offiziell eröffnet worden. Bis Sonntag, 2. August zieht es wieder hunderttausende Menschen zum Feiern des größten Volksfests Österreichs nach Kärnten.
Heuer ist der Kirchtag erstmals richtig flott "auf Schiene", denn dank der Koralmbahn gibt's eine rasche Zugverbindung aus den Großräumen Graz und Wien nach Villach. Das limitierte Kirchtagsherz - das beliebte Sammlerstück ist limitiert und um 7,50 Euro erhältlich - gilt in den BUS:SI-Bussen der Stadt als kostenloses Ticket, alle WC-Anlagen am Festgelände können zum Nulltarif besucht werden und außerdem sind offizielle Kirchtags-Souvenirs damit günstiger. Wer mit der Westbahn anreist, sichert sich das Kirchtagsherz als kostenloses Begrüßungsgeschenk (limitiert auf 200 Stück).

Kirchtagsherz ist Sammlerstück

Kirchtagsherz
Ansteckherz heuer in lila. © Villacher Kirchtag

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Vergnügungspark ab Dienstag

Vergnügungspark
Am Dienstag, dem 28. Juli starten alle Fahrgeschäfte um 17 Uhr und das Vergnügen kann beginnen. © Villacher Kirchtag

Ab Dienstag um 17 Uhr drehen sich die Fahrgeschäfte. Zum Fest-Höhepunkt startet der Trachtenfestzug am Samstag, den
1. August um 15 Uhr an der Kreuzung Pestalozzistraße/Italiener Straße.

Die Veranstalter rechnen mit einer Wertschöpfung von etwa 60 Millionen Euro.

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