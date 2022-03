Angelina Jolie besuchte Flüchtlingskinder in Rom

Der Besuch fand am Mittwoch statt, berichtete das vatikanische Krankenhaus. Die Schauspielerin sprach mit den Flüchtlingskindern, die derzeit im Krankenhaus behandelt werden, deren Eltern und mit dem Gesundheitspersonal.

NEW ???? | angelina jolie visits the Bambino Gesù Hospital in Rome to meet ukrainian children who arrived in Italy because of the conflict. "It's horrible to see children paying the price of war," . #ANSA pic.twitter.com/pZO4Gl6HdU