Kärnten
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Nicht rechtskräftig

Kärntner Freiheitliche Wirtschaft-Geschäftsführer wegen Urkundenfälschung verurteilt

Wirtschaftskammer
© Wikipedia
Der Vorwurf lautet rund 20 Personen ohne deren Wissen als Kandidaten für die Wirtschaftskammerwahl in Kärnten aufgestellt zu haben.
OE24 auf Google bevorzugen

Wegen Urkundenfälschung ist am Mittwoch der Geschäftsführer der Freiheitlichen Wirtschaft (FW) Kärnten am Bezirksgericht Klagenfurt zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Ihm war vorgeworfen worden, rund 20 Personen ohne deren Wissen als Kandidaten für die Wirtschaftskammerwahl in Kärnten aufgestellt zu haben. Das Urteil war vorerst nicht rechtskräftig, berichtete der ORF Kärnten.

Mehrere als Kandidaten der FW geführte Personen waren im März 2025 an die Öffentlichkeit gegangen: Sie gaben an, dass sie keine diesbezüglichen Unterschriften auf vorliegenden Einverständniserklärungen geleistet hätten. Die Staatsanwaltschaft ermittelte und stellte schließlich einen Strafantrag gegen den Geschäftsführer. Dieser habe von Unterstützungserklärungen für die FW Kopien angefertigt, teilweise habe er auch Vordrucke unterfertigen lassen, so der ORF.

Auch interessant

HIER wurde das größte Raubtier der Welt gesichtet

EU führt "Chatkontrolle" ein

Dieser Pool sorgt für Urlaubsfeeling im eigenen Garten!

Verteidiger: "Kein Schaden"

Vor Gericht wurde von dem Verteidiger des Mannes argumentiert, dass kein Schaden entstanden sei. Dem Antrag auf eine Diversion kam das Gericht allerdings nicht nach - dagegen sprach die Zahl der knapp 20 Taten. Verhängt wurde eine Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu je 35 Euro (5.250 Euro insgesamt).

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Schütze

Biker (18) rast bei Rot in Auto: tot

Wieder Sperren des Plöcken- und Nassfeldpasses

"Ich habe es satt": Prinz William findet klare Worte zu Andrew

Train-Surfer legten Koralmtunnel lahm

Diese Müllberg-Entfernung kostet 74 Mio. Euro

Kärntner Freiheitliche Wirtschaft-Geschäftsführer wegen Urkundenfälschung verurteilt

Unhygienisch, unappetitlich? Aufregung um öffentliches Stillen

Jolie und Pitt spendeten 6 Millionen

Schleuderwahnsinn bei Babygymnastik