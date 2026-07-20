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Unfall-Drama

Biker (18) rast bei Rot in Auto: tot

© Getty Images
Der junge Motorradfahrer wurde reanimiert, starb aber wenig später im Spital.
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Kärnten. Ein 18-jähriger Motorradlenker ist am Sonntagabend bei einem Zusammenstoß mit einem Auto bei Klagenfurt ums Leben gekommen. Der Mann war auf einer Kreuzung gegen ein einbiegendes Auto geprallt, laut Zeugenaussagen hatte der 18-Jährige zuvor eine rote Ampel überfahren. Er wurde reanimiert, starb aber später im Klinikum Klagenfurt, teilte die Polizei am Montag in einer Aussendung mit.

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Motorrad war nicht zugelassen

Der Motorradlenker war gegen 18.45 Uhr auf der Völkermarkter Straße (B70) in Richtung Klagenfurt unterwegs, als er auf der Kreuzung mit der Hörtendorfer Straße gegen das Auto prallte. Der Pkw-Lenker, ein 72-jähriger Mann, war offenbar bei Grünlicht in die Kreuzung eingebogen. Mehrere Zeugen gaben an, dass der Motorradfahrer mit hoher Geschwindigkeit und bei Rotlicht in die Kreuzung eingefahren und ungebremst gegen das Auto gestoßen sei. Weitere Erhebungen ergaben, dass das Motorrad nicht für den Verkehr zugelassen und mit gefälschten Kennzeichentafeln ausgestattet war, so die Polizei.

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